Friedrichshafen Aktionstag im Jugendtreff Molke und im Spielehaus

Im Jugendzentrum Molke und im Spielehaus gibt es am Samstag, 7. Oktober, unter dem Motto „Open Haus“ einen Aktionstag, teilt die Friedrichshafener Stadtverwaltung mit.

Anlässlich des Aktionstages "Open Haus" werden vielfältige Angebote vorgestellt. Der Jugendtreff Molke werde ab 11 Uhr, das Spielehaus von 11 bis 17 Uhr geöffnet sein. Das Jugendcafé bietet ab 20 Uhr eine Singer-Songwirter-Night mit Liveshows mit diversen Künstlern und Disc-Jockeys an.

In Zusammenarbeit mit dem Medienhaus am See können Kinder ein Bilderbuchkino und ein japanisches Kamishibai-Theater kennenlernen. Die Vorführungen sind ab 11.30 Uhr zu jeder vollen Stunde. Die letzte Vorführung beginnt um 15.30 Uhr. „Bau Dir einen Fidget Spinner“, heißt das Angebot der Wissenswerkstatt.

Selbstverständlich darf das Spielen im Spielehaus nicht zu kurz kommen. Wer Lust hat, kann Murmelspiele machen oder am Tischkicker spielen. Angeboten werden auch Spiele für die ganze Familie. Von 13.30 bis 16.30 Uhr bietet das Spielehaus ein Lobbüro an. Viele kennen das: Geschirr gespült, eine Erfindung gemacht und keiner hat auch nur ein Wort des Lobes dafür übrig. Geschichten erzählen, schrullige Figuren und Lobhudeleien führen die Zuschauer durch die wunderbare Welt der Anerkennung. Der Rundgang durch das Lobbüro dauert 20 Minuten. Kindern wird dieser Rundgang in Begleitung Erwachsener empfohlen.

Wer Lust hat, kann an einem der Rundgänge durch das Spielehaus teilnehmen. Diese werden um 14, 15 und um 16 Uhr angeboten. An jenem Samstag findet zudem ein Namenswettbewerb für den neuen Spieleanhänger des Spielehauses statt. Wer eine ausgefallene oder lustige Idee hat, wie der Spieleanhänger heißen soll, kann mitmachen.