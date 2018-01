Friedrichshafen Akteneinsicht im Stiftungsstreit: Ball liegt bei der Stadt

Der Antrag von Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin auf Akteneinsicht liegt der Stadtverwaltung Friedrichshafen seit einer Woche vor. Die Stadt prüft das Gesuch, wie eine Sprecherin auf Anfrage erklärte.

Friedrichshafen (kck) Seit einem Jahr hängt der Streit um die Zeppelin-Stiftung in der Schwebe. Im Januar 2017 legte Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin zusammen mit seinem Sohn Frederick Klage beim Verwaltungsgericht Sigmaringen ein. Er ficht damit die Entscheidung des Regierungspräsidiums Tübingen an, seinen Antrag auf Wiederherstellung der ursprünglich rechtsfähigen Zeppelin-Stiftung abzulehnen. Eigentlich müsste der Urenkel des Stiftungsgründers nun seine Klage gegen das Land Baden-Württemberg begründen. Dies könne er nicht, teilte er in der vergangenen Woche mit, weil die Stadt Friedrichshafen ihm nach wie vor keine Einsicht in Akten gewähre, die für die Begründung seiner Klage notwendig sei.

Nach Angaben der Stadt und auch von Brandenstein-Zeppelins hat sich das Verwaltungsgericht zur Frage der Akteneinsicht klar geäußert. Es sieht darin eine "Vorfrage, die außerhalb des gerichtlichen Verfahrens zu klären ist". Das Schreiben vom 5. September, das dieser Zeitung vorliegt, weist aber auch aus, dass das Verwaltungsgericht das Verlangen des Klägers für gerechtfertigt hält. Wörtlich heißt es darin, dass für den Fortgang des Rechtsstreits "zunächst die beantragte Akteneinsicht durchzuführen sei, um die für die Beantwortung der weiteren Streitfragen notwendige Klagebegründung zu erhalten". Damit das Gericht die benötigten Akten anfordern kann, müsse Brandenstein-Zeppelin konkretisieren, welche Akten er sehen will. Und: "Gegebenenfalls wird der Klägervertreter in den Räumlichkeiten der Beigeladenen (der Stadt Friedrichshafen, die Redaktion) zu klären haben, welche Akten zu dem Verfahren vorhanden sind und in welche er Einsicht nehmen will."

Aus Sicht der Stadt habe von Brandenstein-Zeppelin die Aufforderung des Gerichts, klar zu sagen, welche Akten er benötigt, "monatelang ignoriert", so die Sprecherin der Stadtverwaltung, Monika Blank. Erst am Donnerstag, 11. Januar 2018, habe er sich mit einem Schreiben direkt an die Stadt gewandt und Akteneinsicht gefordert. "Die Stadt prüft nun auf Basis dieses Schreibens Herrn von Brandenstein-Zeppelins Gesuch", so Blank. Unter anderem werde geprüft, ob er Anspruch darauf habe und inwiefern die Stadt verpflichtet sei, der Forderung nach Akteneinsicht nachzukommen.

Damit liegt der Ball in diesem Rechtsstreit jetzt bei der Stadtverwaltung, obwohl sie nur als Beigeladene am Verfahren beteiligt ist. Die Antwort auf des Grafen Ersuchen dürfte spannend sein. Zumindest kündigte das Verwaltungsgericht in seinem Schreiben vom 5. September schon einmal an, bei weiteren "Streitigkeiten über das Ob/Wie einer Akteneinsicht" gegebenenfalls in einem In-camera-Verfahren darüber zu befinden. In diesem prüft das Gericht, ob Informationen der Geheimhaltung bedürfen, die in dem Verfahren relevant sind. Im Ergebnis würde festgestellt, ob die Behörde – in dem Fall die Stadt Friedrichshafen – entsprechende Unterlagen zu Recht geheim halten darf.