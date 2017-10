Friedrichshafen Akkordeonorchester Fiorini in St. Gangolf

Akkordeonorchester Fiorini in St. Gangolf

Beim Konzert an diesem Sonntag wirkt zudem der Chor LoGo mit

Das Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini lädt an diesem Sonntag, 8. Oktober, zu einem Konzert in die Kirche St. Gangolf in Kluftern ein. Mit Liedern unterstützt werden die Akkordeonisten vom Chor LoGo aus Stiefenhofen (Kreis Lindau) und ihrem Leiter Michael Benoreitis. Das Akkordeonorchester spielt unter der Leitung von Martina Blaser.

Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Gerne darf gespendet werden. Ein Teil der Einnahmen geht an die Tafel in Markdorf.