Friedrichshafen Ailinger Straße im Kreuzungsbereich ab Montag halbseitig gesperrt

Die Ailinger Straße wird im Bereich der Kreuzung Ailinger Straße/Ehlersstraße/Keplerstraße ab dem frühen Montagnachmittag saniert. Eine halbseitige Sperrung ist voraussichtlich bis kurz vor Weihnachten erforderlich.

Um 14 Uhr beginnen laut Mitteilung der Stadtverwaltung die Arbeiten an der Ailinger Straße, die im Bereich der Kreuzung saniert und neu asphaltiert wird. Die Straße werde deshalb voraussichtlich bis Freitag, 22. Dezember nur einspurig stadteinwärts befahrbar sein.

Verkehr wird umgeleitet

Stadtauswärts führt die Umleitung nach Auskunft der Stadtverwaltung über die Löwentaler Straße und die Ehlersstraße sowie vom Kreisel Ehlers-/Flugplatzstraße in die Mühlöschstraße. Die Umleitung des Verkehrs aus Richtung Meersburg, der über die Keplerstraße in Richtung Kreuzung beim „Ailinger Hof“ fließt, wird rechts ab in die Ailinger Straße und dann nach der Unterführung links in die Paulinenstraße geführt.