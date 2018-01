Friedrichshafen Ailinger Schulen sollen neuen Namen bekommen

Die Benennung nach Joseph Eberle soll aufgehoben werden. Ein Gutachten verweist auf dessen "antisemitische Hetzrhetorik".

Die Grund- und die Realschule in Ailingen werden künftig möglicherweise nicht mehr nach Joseph Eberle benannt sein. Die Stadtverwaltung verweist in der Sitzungsvorlage auf ein Gutachten von Stadtarchivar Jürgen Oellers, in dem er für eine Aberkennung des Schulnamens plädiert. Grund dafür ist nach Angaben der Stadt, dass Joseph Eberle "seit 1912 den Großteil seiner Schriften mit einer eindeutig antisemitischen Hetzrhetorik publizierte". Für die Namensgebung von Schulen sei dieser Umstand extrem problematisch. Am Montag soll der Gemeinderat über eine mögliche Aberkennung entscheiden. Die Schulkonferenzen haben bereits entsprechende Beschlüsse gefasst.

Für die Schule in Ailingen wurde beim Neubau 1965 der Name "Dr. Josef-Eberle-Schule" gewählt. Der 1884 in Ailingen geborene Publizist galt als einer der berühmtesten Söhne der Gemeinde. Laut Stadtverwaltung wurde bereits 1993 eine Umbenennung der Schule angeregt, begründet wurde dies mit dem in Eberles Schriften verbreiteten Antisemitismus. Oellers verweist in seinem Gutachten auf die Stellungnahme des einstigen Stadtarchivars Georg Wieland (1992), die vom damaligen Schulrektor Elmar Hotz als "sehr wohlwollend gehalten" bemängelt worden sei. Trotz einer Diskussion im Ortschaftsrat über eine mögliche Aberkennung des Schulnamens kam es damals zu keiner Entscheidung. Der Namenszusatz wurde seither aber von den Schulen nicht mehr genutzt.

2017 ist das Thema auf Anregung eines Ailingers erneut aufgegriffen und mit Hilfe des Stadtarchivs beleuchtet worden. In seinem Fazit kommt Stadtarchivar Oellers zum Ergebnis: "Es hat sich als problematisch erwiesen, Schulen nach Joseph Eberle zu benennen, deren Bildungs- und Erziehungsauftrag in einer demokratisch verfassten Gesellschaft den Ansichten Eberles völlig entgegenstehen." Zwar sei Eberle formal gesehen kein Nationalsozialist gewesen, "in der Verbreitung einer rassistisch-antisemitischen Ideologie seit 1912 war er jedoch ein wichtiger Agitator in der österreichischen und deutschen Publizistik". Dieser Aussage aus dem aktuellen Gutachten widerspricht der frühere Stadtarchivar Georg Wieland. Er schreibt: "Eberle war kein Rassist! Als streng katholisch-konservativer Publizist verlangte Eberle die Berücksichtigung christlicher Vorstellungen in Politik, Gesellschaft und Kultur; rassistische Ziele hat er nicht vertreten!"

Die Entscheidung über den künftigen Namen der Schule muss am Montag der Gemeinderat treffen. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr.