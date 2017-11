Friedrichshafen-Schnetzenhausen Achterbahn der Gefühle wegen eines Vorkaufsrechts

Die Theatergruppe der Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen hat im Schnetzenhauser Dorfgemeinschaftshaus mit dem Stück " 's Vorkaufsrecht" aufs Beste unterhalten.

"So viele waren am Sonntagnachmittag noch nie da", zeigt sich Moderator Johannes Haug beeindruckt. Die Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen hat nach dem gerammelt vollen Dorfgemeinschaftshaus beim Bunten Abend auch am Folgetag zur Kaffeezeit die Bude voll. Das schwäbische Lustspiel " 's Vorkaufsrecht" steht auf dem Programm und als richtiges Bauerntheaterstück gibt's nicht nur für die 150 Zuschauer Kaffee und Kuchen, sondern auch auf der Bühne – genau gesagt: einen Hefekranz. Kredenzt wird er in der guten Stube von Ilse (Alica Bieser) und Emil Bäuerle (Tobias Schuler), denn auch dort finden sich Gäste ein. Die neuen Nachbarn kommen zum Antrittsbesuch und schon durchs Fenster haben die Bäuerles den Einzug mit unterschiedlichem Interesse beäugt. Emil ist bereits das Klavier mit dem großen Deckel ein Dorn im Auge. Ilse bewundert den Flügel, aber Emil fürchtet, dass "der den ganzen Tag auf seinem Geflügel rumhaut". Eigentlich stinkt ihm aber etwas Anderes. Einen Teil des Nachbargrundstücks hat er gepachtet und betreibt dort erfolgreich seine Hasenzucht. Mit dem Vorbesitzer hat er schriftlich ein Vorkaufsrecht vereinbart, aber nun kann er den Vertrag nirgends finden. Er befürchtet, dass ihm die Felle davon schwimmen, wenn er nichts unternimmt.

Bei näherem Hinsehen und beim höflichen Antrittsbesuch entpuppt sich die vornehme Ulrike von Zitzewitz (Patricia Brugger) als Ilses frühere Mitschülerin " 's Auperles Rickele" aus Ailingen. Deren Gatte Baron Bodo von Zitzewitz (Michael Hager) ist Musikpädagoge, also nicht Pagode, sondern Lehrer und die beiden sind aus der Stadt aufs Land gezogen, weil da die Musikschule nicht so stört. Seine Gattin spricht lieber vom Musiksalon und überhaupt hält sie sich lieber an ihre Nagelfeile und an die Schwärmerei über ihre Tochter Aphrodite, die ihr wie aus dem Gesicht geschnitten sei. "Nicht so schlimm", meint Emil, "Hauptsache, sie ist gesund!" Bodo darf nur ein kleines Stückchen vom Hefekranz probieren, wegen der Kalorien.

Kaum sind die Gäste samt Parfümgeruch aus dem Haus, bekommen Bäuerles gleich wieder Besuch. Frieda Vögele (Nadine Boch) ist nicht nur beim Hefekranz zupackend, sie hat auch ihre Augen und Ohren überall und so viele Haare auf den Zähnen, dass früher der Zahnarzt sie weggeschickt habe zum Friseur. Jetzt will sie wissen, was los ist. Außerdem sucht sie ihren Bruder. Der heißt Hugo Vögele (Daniel Bensch) und auch Emil sucht ihn dringend, denn er müsste als Gemeindebediensteter wissen, wo die Urkunde abgeblieben ist, in der das Vorkaufsrecht festgeschrieben und von ihm bezeugt wurde. Emil und Ilse wissen, wie sie ihn auf ihre Seite ziehen, nämlich mit reichhaltigem Vesper und genügend Bier. Gerne lässt er sich auf diese Weise überreden, aber eigentlich will er noch mehr Profit aus dem Deal schlagen. Der aufgeregte Emil ist sogar bereit, heimlich Hugos Haus zu durchsuchen, um an die verschwundene Urkunde zu kommen. Außer Hugos Dobermann findet er nichts, und der beißt sich an Emils Hose fest.

Alle Aufregung löst sich in Wohlgefallen auf, weil der Baron ein Netter ist und bei der Kennenlernparty einen Grundstückstausch vorschlägt: Dann können die Hasen gezüchtet werden, die Musikschüler können laut sein und Ilse bekommt Klavierunterricht, Instrument inklusive. Das Schlusswort bringt's auf den Punkt: das kurzweilig unterhaltene Publikum und die mit gefüllten Gläsern anstoßenden Schauspieler: "Jeder hat, was er will. Zum Wohl!"