Friedrichshafen Abriss der Alten Stadtkasse hat begonnen

40 Wohnungen, vier Gewerbeflächen und eine Tiefgarage sollen hier an der Friedrichstraße neu entstehen.

Der Gebäudeabbruch der alten Stadtkasse an der Friedrichstraße hat begonnen. Am Freitag hat ein Bagger das Mauerwerk im hintern Teil eingerissen. Wegen der Abrissarbeiten sind ein Abschnitt der Fahrspur und der Gehweg vor dem Gebäude gesperrt. Der Verkehr Richtung Bahnhof wird vorübergehend über die Mittelspur geleitet. Der Abriss soll spätestens bis zum 3. März abgeschlossen sein, sagte Robert Junker von der gleichnamigen Bau-Betreuung.

Gebaut werden soll dort auf dem ehemaligen Schöllhorn- und dem Stadtkasse-Areal nach dem Entwurf des Büros Kienzle, Vögele, Blasberg, für das sich Investor August Junker von der Junker Wohnbau & Immobilien nach einem Wettbewerbsverfahren entschieden hat. Das Schöllhorn-Gebäude war bereits im April 2017 abgerissen worden. Nach Auskunft von Robert Junker sollen 40 Wohnungen mit vier Gewerbeflächen unterschiedlicher Größe im Erdgeschoss sowie eine Tiefgarage mit rund 45 Stellplätzen entstehen. Das entsprechende Baugesuch soll Ende Februar eingereicht werden. "Der Rohbau soll Ende Juli, Anfang August stehen", meinte Robert Junker zur Planung. Der Gebäudekomplex soll bis Mitte 2020 bezugsfertig sein.

Das Netzwerk Friedrichshafen bedauert den Abriss der Alten Stadtkasse und hatte am 25. Januar rund zweieinhalb Stunden vor dem Gebäude in der Friedrichstraße ein Kondolenzbuch ausgelegt. "Das Gebäude war im städtischen Besitz und es bestand keine Not, es zu verkaufen", sagte Sprecher Philipp Fuhrmann, der sich auch schon gegen den Abriss des Schöllhorn wandte. Die Gruppe wollte, dass die beiden historischen Gebäude erhalten bleiben. Am Dienstagabend ist ein Treffen des Netzwerks, bei dem man besprechen will, ob am 21. oder 22. Februar auf der gegenüberliegenden Straßenseite nochmals eine Aktion mit Kondolenzbuch organisiert werden soll. Ziel des Netzwerks sei ein Gestaltungsbeirat in Friedrichshafen, über den bei wichtigen Bauprojekten die Meinung von Fachleuten gehört werde, erläuterte Fuhrmann. Für die alte Stadtkasse sei es aufgrund des begonnenen Abrisses zu spät.