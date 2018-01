Friedrichshafen Abrechnung mit Ex-Partner vor Gericht

Das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 40-jährigen Mann aus Friedrichshafen endete mit Freispruch für den Angeklagten.

Friedrichshafen/Tettnang (rac) "Im Zweifel für den Angeklagten" hieß es gestern beim Amtsgericht Tettnang. Dort endete der Prozess gegen einen 40-jährigen Mann aus Friedrichshafen wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung und Bedrohung mit einem Freispruch.

In Vertretung der Staatsanwaltschaft verlas Rechtsreferendar Lars Drießen, dass die ehemalige Lebenspartnerin des Angeklagten am 25. Januar 2017 in seine Wohnung gekommen sei, um nach einer Trennung ihre Sachen und ihren Hund zu holen. Er habe sie am Schal gepackt und geschüttelt, sie weggestoßen und eine gefüllte Pet-Flasche nach ihr geworfen. Außerdem habe er gedroht, ihr und ihrem Hund die Kehle aufzuschneiden. "Ich habe die Frau nicht angefasst", sagte der Angeklagte zu den Vorwürfen. Sie hätte Kinder mit ihm gewollt und wollte auch heiraten. "Ich wollte lieber auseinandergehen, da ich schon zwei Kinder habe und alleinerziehend bin", erläuterte er. Die 31-Jährige habe die Trennung nicht akzeptiert. "Es ist für mich eine Katastrophe, dass sie mir jetzt so etwas vorwirft." Nach dem besagten Tag habe er die Ex-Freundin nicht mehr gesehen oder gesprochen. Lediglich an ihrem Geburtstag habe er ihr einen Blumenstrauß vor die Haustür gelegt.

Ganz anders hörte sich die Schilderung der Frau im Zeugenstand an, zu der Richterin Heike Jakob den Angeklagten aus dem Gerichtssaal schickte. "Ich befürchte, dass sie sonst aus Angst nicht die Wahrheit sagt", begründete Jakob. Die Ex-Freundin schilderte, dass sie die Trennung wollte. Der Angeklagte habe gedroht, sie nicht in die Wohnung zu lassen, wenn sie nicht alleine käme. So hätten ihr Vater und ihre Schwester vor dem Haus gewartet. Wegen des Streits und der Tätlichkeiten hätten seine Kinder schon panisch geschrien. Schließlich habe die 13-jährige Tochter einen befreundeten Nachbarn geholt, der sich zwischen die Kontrahenten gestellt habe, sodass sie die Wohnung verlassen konnte. Der Nachbar sagte aus, dass die Frau bereits im Treppenhaus war, als ihn die Tochter holte. Vom Streit habe er nichts mitbekommen. Die Tochter beschrieb er in der Situation als besorgt und keinesfalls als panisch. "Schau, dass sie geht. Ich habe keine Kraft mehr", habe der Angeklagte gesagt. Die Schwester vor dem Haus hatte zwischenzeitlich die Polizei gerufen. Beim Verlassen des Hauses wandte sich die Frau jedoch nicht an die Beamten, sodass diese den Fall als häuslichen Streit abhakten. Erst drei Monate später stellte sie den Strafantrag.

Rechtsreferendar Drießen fragte die Ex-Freundin, warum sie überhaupt allein in die Wohnung gegangen sei. Zwei Tage zuvor sei sie nämlich von dem Mann vergewaltigt worden – der Fall war schon vor Gericht und wurde aus Mangel an Beweisen zu den Akten gelegt. "Es war noch nicht dunkel und die Kinder waren noch wach", meinte darauf die Zeugin. Für Drießen waren ihre Angaben widersprüchlich und er plädierte auf Freispruch. "Die Geschichte dient nur dazu, um mit ihm abzurechnen", sagte Anwalt Gerd Pokrop. Auch Richterin Jakob äußerte Zweifel an den Aussagen der Zeugin. Der Angeklagte konnte den Gerichtssaal trotz offener Fragen als freier Mann verlassen.