Friedrichshafen Ab Mai 2018 neuer Waldkindergarten in Kluftern

Es sieht gut aus: Wenn alles nach Plan läuft, soll in Kluftern im Mai kommenden Jahres ein Waldkindergarten in der Nähe der Grillhütte eröffnet werden. Der Ortschaftsrat Kluftern erhofft eine zügige Umsetzung. Derzeit sind Betreuungsplätze aber noch nicht buchbar.

Das Thema Waldkindergarten Kluftern stand am Donnerstagabend auf der Agenda des Ortschaftsrats Kluftern. Stefan Dunkenberger vom städtischen Amt für Bildung, Familie und Sport erläuterte den Ratsmitgliedern den Stand des Projekts.

Nachdem im Kindergartenbedarfsplan 2017/2018 aufgezeigt worden war, dass in Friedrichshafen weitere Kindergarten- und Krippenplätze benötigt werden, wurden im Frühjahr die Bewohner in Kluftern, Fischbach, Spaltenstein, Manzell und Schnetzenhausen schriftliche befragt, um das Interesse an einem Waldkindergarten zu ermitteln. Die Resonanz war durchweg positiv und so wurde mit der Planung nach Vorbild des Ailinger Waldkindergartens begonnen. Dieser wird von der Johanniter-Unfallhilfe seit sieben Jahren betrieben und auch der Klufterner Waldkindergarten soll vom gleichen Träger geführt werden. In Ailingen gibt es zwei Gruppen, für die im Winter zwei beheizbare Bauwagen bereitstehen, damit die "Apfelkinder" im Alter von drei bis sechs Jahren und die "Apfelwichtel" im Alter von zwei bis drei Jahren Schutz vor Wind und Wetter haben. Geplant ist, den Waldkindergarten Kluftern auf einem stadteigenen Grundstück in der Nähe der Grillhütte (Holzgasse) einzurichten. Eine genaue Auswahl wurde noch nicht getroffen.

Frühestens am 1. Mai 2018 soll die Eröffnung stattfinden. "Es wäre weltklasse, wenn das klappen würde, etwas später wäre auch okay", prophezeit Ortsvorsteher Michael Nachbaur. Konkret sollen in der naturnahen Betreuungseinrichtung zwanzig Kinder über drei Jahre mit einem Betreuungsbedarf von 30 Wochenstunden und acht Kinder unter drei Jahre mit einem Betreuungsbedarf von 12,5 Stunden gehütet werden.

Die Idee der Waldkindergärten stammt aus den 1950er Jahren und wurde zunächst, von Dänemark ausgehend, in Skandinavien verwirklicht. In Deutschland stieg das Interesse erst in den 1990er Jahren. Aktuell verzeichnet der Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten in Deutschland 1500 Gruppen, mit steigender Tendenz. Das Ergebnis von wissenschaftlichen Studien, die sich mit dieser Form der Naturpädagogik beschäftigen, lautet auf den Punkt gebracht: Wald macht schlau und gesund.

Nachdem das Projekt die Hürde Kultur-und Sozialausschuss des Gemeinderats am 6. Dezember genommen hat, wurde es auch vom Klufterner Ortschaftsrat einstimmig begrüßt. "Es ist eine tolle Geschichte, dass das bei uns Realität werden kann", meinte Bernd Caesar (SPD). Peter Schwarzott (Freie Wähler) schloss sich der Meinung an. Walter Zacke (Pro Kluftern) betonte die Bereicherung für Kluftern, dass Kinder die Natur und alle Witterungen erleben können. Sigrid Merz (Pro Kluftern) bedankte sich bei der Verwaltung: "Phänomenal, wie schnell das ging."

Am kommenden Montag, 11. Dezember wird sich der Gemeinderat Friedrichshafen mit dem Thema Waldkindergarten Kluftern befassen. Für das Projekt ist im Haushalt der Zeppelin-Stiftung ein Nettoinvestitionskostenzuschuss in Höhe von einmalig 100.000 Euro vorgesehen. Außerdem wird beantragt, den laufenden Betrieb 2018 mit 127.000 Euro und ab 2019 jährlich mit 190.000 Euro zu bezuschussen.

Anmeldung erst später