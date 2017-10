Friedrichshafen Ärger in der Eintrachtstraße

Bewohner im Block 18 werden von der Stadt umgesetzt. Das Bürgerforum Allmannsweiler beklagt Wortbruch und beschwert sich in einem Brief

Die Aufregung ist groß in Allmannsweiler. Einige Bewohner in der Eintrachtstraße 18 werden offensichtlich gegen ihren Willen ausquartiert, und zwar kurzfristig. So steht es in einem Schreiben des Bürgerforums Allmannsweiler, das unserer Zeitung vorliegt. „Einige Bewohner sind auf uns zugekommen, daher haben wir uns der Sache angenommen“, kommentiert Udo Piram auf Anfrage des SÜDKURIER das Schreiben an den Beirat der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG). Die ist zwar Eigentümer des Wohnblocks. Doch das Belegungsrecht hat die Stadt, die hier obdachlose Familien unterbringt. Nicht nur dieses Haus, sondern drei weitere Gebäude an der Eintrachtstraße sind marode und werden einer Neubebauung weichen, die die SWG plant. Bis dato hat die Stadt aber noch nicht einmal den Bebauungsplan beschlossen.

Udo Piram ist sauer, weil sich Stadt und SWG nicht an die Vereinbarung gehalten hätten, das Bürgerforum Allmannsweiler über weitere Schritte im Verfahren direkt zu informieren. „Und jetzt erfahren wir von den Bewohnern, dass sie innerhalb weniger Wochen umziehen sollen und nicht wie vereinbart im Gebiet bleiben können. Das widerspricht diesen Absprachen“, so Piram weiter. Unklar sei dabei, warum die Bewohner so schnell umziehen sollen, wo doch der Bebauungsplan noch nicht einmal steht. Laut Bürgerforum habe man ihnen schriftlich mitgeteilt, dass die SWG der Stadt die Wohnungen gekündigt habe. Das allerdings bestreitet SWG-Geschäftsführer Paul Stampfer in einer Stellungnahme seinerseits an die Beiräte, die unserer Zeitung ebenfalls vorliegt. Wenn das städtische Amt für Bürgerservice und Umwelt (BSU) Haushalte in ein leer stehendes stadteigenes Gebäude "umsetzen" möchte, "so hat das zunächst rein gar nichts mit der SWG zu tun", so Stampfer.

Und: "Selbstverständlich halten wir uns an unsere Zusicherung, dass langjährige Mieter unserer Gebäude in der Eintrachtstraße auch künftig in Allmannsweiler wohnhaft bleiben können."

Warum dann jetzt der überhastete Umzug? Auf Anfrage erklärt die städtische Pressesprecherin Monika Blank, man habe mit den Bewohnern persönliche Gespräche geführt und ihnen eine andere Wohnung in der Stadt angeboten. "Für die Bewohner der Eintrachtstraße 18 stellt der Umzug eine Verbesserung ihrer Wohnsituation dar." Die Stadt wende hier erstmals das Konzept an, das BSU-Amtsleiter Hans-Jörg Schraitle am 27. September dem Kultur- und Sozialausschuss vorgestellt habe. Das sieht vor, dass Familien aus zentralen Notunterkünften wie in der Eintrachtstraße dezentral in Wohnungen umziehen können mit dem Ziel, ihnen mittelfristig ein Mietverhältnis anzubieten. Auf die Frage, wohin die Bewohner "umgesiedelt" werden, gab es keine Antwort. Nach SÜDKURIER-Informationen soll es sich um die Notunterkünfte für Flüchtlinge in der Löwentaler Straße handeln, die inzwischen leer stehen und im Besitz der Stadt sind.

Monika Blank verwehrt sich in der Stellungnahme der Stadt dagegen, dass die betroffenen Bewohner kurzfristig umziehen müssen. Zwei Familien hätten bereits seit längerem versucht, aus den Wohnungen in der Eintrachtstraße auszuziehen und hätten unmittelbar nach Zuweisung einer anderen Wohnung mit dem Umzug begonnen, "obwohl ihnen von Seiten der Stadt eine Frist von vier Wochen eingeräumt wurde". Aktuell wurden drei Umzüge in Absprache mit den Betroffenen verfügt, womit also fünf Familien "umgesetzt" werden.

Am Montag, 9. Oktober, lädt das Bürgerforum Allmannsweiler um 20 Uhr zu seiner nächsten Sitzung im Gemeindehaus Brennnessel, Neulandstr. 35, ein. Hier soll es laut Tagesordnung um aktuelle Informationen zum Bebauungsplan 212 an der Eintrachtstraße gehen und um den Spielplatz am Wiggenhauser Weg. Nach Lage der Dinge wird auch das Thema Eintrachtstraße 18 thematisiert.