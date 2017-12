Friedrichshafen ADAC: Herbert Schek wird neues Ehrenmitglied

Die Rennsportlegende wird damit für sein Engagement für den ADAC-Ortsclub Friedrichshafen geehrt.

Der ADAC-Ortsclub Friedrichshafen veranstaltete am vergangen Freitag seine alljährliche Jahresabschlussfeier bei einem gemeinsamen Abendessen im Graf-Zeppelin-Haus. Geladen waren alle Clubmitglieder. Den aktiven Mitgliedern, den Fahrern der Renngemeinschaft "Graf Zeppelin", wurde ihre Platzierung in der Clubmeisterschaft 2017 bekannt gegeben und die dazugehörigen Pokale übergeben. Vor den Türen des Alfred-Colsman-Saals thronten die Siegerfahrzeuge der diesjährigen Clubmeister: Das Motorrad von Kevin Tschümperlin (518,90 Punkte in der Klasse Supermoto Prestige 450, Motocross) und der Tourenwagen von Mike Halder (268,70 Punkte in der Klasse ADAC TCR Rundstrecke). Als ganz besonderes Ereignis wurde Herbert Schek, eine Koryphäe des Motorrennsports, der viel für den Club getan hat, zum Ehrenmitglied des Ortsclubs Friedrichshafen ernannt. Der bald 85-jährige Motorsportler ist zweimaliger Europameister, elfmaliger deutscher Meister und dreimaliger deutscher Mannschaftsmeister sowie Besitzer von zwölf Goldmedaillen, sechs Silbermedaillen und einer Bronzemedaille. Fünfzehn Mal nahm er an der bedeutenden und herausfordernden Langstreckenrallye Paris-Dakar teil. Er ist Vorbild für viele aktive Motorsportfahrer, langjähriges Mitglied und Aushängeschild für den ADAC-Ortsclub Friedrichshafen und hat sich im besonderen Maße für die Nachwuchsförderung eingesetzt. Schek ist nun das fünfte Ehrenmitglied des Ortsclubs und "stolz Ehrenbürger der Renngemeinschaft Graf Zeppelin zu sein", wie Schek in seiner amüsanten Dankesrede sagte. "Wenn ich gewonnen habe, gab es 20 Mark, das waren 120 Mark an einem Tag. So verdiente ich fast ein ganzes Monatsgehalt an einem Sonntag", so Schek über seine Anfänge im Motorradsport.

Die elf Zweiradfahrer und die sechzehn Vierradfahrer, von jung bis alt, berichteten von ihrer Saison und ihren Vorhaben für die kommende Saison. Auch gab es zwei Sonderpokale für Rainer Ott und Imanuel Schramm, als Dankeschön für die Bereitstellung ihrer historischen Rennfahrzeuge im Rahmen der Klassikwelt.

Vorsitzender Emin Akata gab einen Ausblick auf die Veranstaltungen des Ortsclubs. Im kommenden Jahr wird es einen Tagesausflug in das neu eröffnete Fahrsicherheitszentrum in Steißlingen geben. Desweiteren wird es ein spezielles Rennstreckentraining auf der elsässischen Rennstrecke Anneau du Rhin geben.