vor 3 Stunden SK Friedrichshafen 68-Jähriger aus Häfler Pflegeheim wird vermisst

Vermutlich in der Nacht zum Samstag hat ein 68-Jähriger nach Polizeiangaben ein Pflegeheim am Franziskusplatz in Friedrichshafen mit unbekanntem Ziel verlassen. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei, in die auch eine Suchhundestaffel eines Vereins eingebunden war, fehlt von dem Vermissten bislang jede Spur.