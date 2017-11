Friedrichshafen 42-Jähriger will Landratsamt erpressen und droht mit Sprengstoff

42-Jähriger will Landratsamt erpressen und droht mit Sprengstoff

Ein Mann aus dem Bodenseekreis muss sich wegen versuchter räuberischer Erpressung verantworten. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor. Der Mann forderte in einem Telefonat, dass das Jobcenter des Landratsamtes Bodenseekreis 2000 Euro auf sein Leistungskonto überweist und drohte mit Sprengstoff.

Wegen versuchter räuberischer Erpressung sowie wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten muss sich ein 42-Jähriger aus dem Bodenseekreis verantworten. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor.

Der Mann rief am Montag gegen 11 Uhr bei einem Mitarbeiter im Jobcenter des Landratsamts Bodenseekreis an und forderte die Überweisung von 2000 Euro auf sein Leistungskonto. Der 42-Jährige drohte, ansonsten werde er das Landratsamt in die Luft sprengen.

Der Tatverdächtige wurde im Zuge einer richterlich angeordneten Durchsuchung vorläufig festgenommen. Weder im Landratsamt noch in der Wohnung des Tatverdächtigen konnten Hinweise auf Sprengstoff festgestellt werden, berichtet die Polizei.