Friedrichshafen 40-Jähriger vom Vorwurf des Exhibitionismus freigesprochen

Mit einem Freispruch für einen 40 Jahre alten Mann aus Friedrichshafen endete die öffentliche Hauptverhandlung wegen exhibitionistischer Handlungen vor dem Amtsgericht in Tettnang. Richterin Kathrin Lauchstädt sah keine Beweise für die Vorwürfe gegen den Angeklagten. Auch Staatsanwalt Stefan Apeltauer sah den Tatbestand nicht bestätigt und plädierte auf Freispruch.

Eine 67 Jahre alte Frau hatte Anzeige erstattet. Sie sei am 25. Juni 2016 auf dem Nachhauseweg um 18.25 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in Friedrichshafen vorbeigekommen, sagte sie in der Verhandlung aus. Vor einem Fenster im Erdgeschoss, von dem sie annahm, es sei das Schlafzimmer, habe sie einen männlichen Oberkörper gesehen, den sie als "unästhetisch, weiß und eklig" beschrieb. Kopf und Hals waren in ihrer Erinnerung von einer transparenten Gardine oder einer Jalousie verdeckt. Der Bereich unterhalb des Bauchnabels habe sich unterhalb des Fensterbretts befunden, sodass sie das Geschlechtsteil nicht sehen konnte. Sie sei dann stehengeblieben, habe nochmals hingeschaut und habe deutlich die beim Onanieren üblichen Handbewegungen erkannt. "Ich war schockiert", gab sie zu Protokoll. Zuhause habe sie Anzeige erstattet, sagte sie vor Gericht.

Er sei total vor den Kopf gestoßen worden, erklärte dagegen der Angeklagte. Er könne daher zum Tatvorwurf nur sagen: "Ich habe das nicht gemacht." Er habe auch keinerlei Bezug zu der Frau, sie sei auch keine verhasste Nachbarin. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin habe er zu diesem Zeitpunkt etwas zu Essen gemacht, um mit ihr, wie jeden Samstagabend gemütlich eine Serie im Fernsehen anzuschauen. Die 29-Jährige, die ebenfalls als Zeugin aussagte, konnte aufgrund ihres Terminkalenders den Tagesablauf genau rekonstruieren. Von 12 bis etwa 17 Uhr habe sie zusammen mit einer Freundin im Wohnzimmer für eine Prüfung gelernt. Ihr Partner habe währenddessen auf der von der Straße abgewandten Seite der Wohnung, im dritten Zimmer, am Computer gespielt.

Richterin Lauchstädt las der 67-Jährigen aus dem Vernehmungsprotokoll vor: "Den steifen Penis konnte ich deutlich erkennen." Daran konnte sich die Zeugin nun nicht mehrer erinnern: "Das habe ich nie gesagt." Sie wisse das jetzt nicht mehr und könne dazu nichts mehr sagen. "Wissen Sie, das ist so ein Schock", führte sie als Entschuldigung an. Weder die auffälligen Tätowierungen des Angeklagten hatte sie bemerkt, noch war für das Gericht ihre Beschreibung der Gardine mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort in Einklang zu bringen. "Es ist schwierig, wenn sich ein Zeuge an manche Dinge genau, an andere dagegen gar nicht erinnern kann", gab der Verteidiger, Wolfgang Allgaier, zu bedenken. Zudem habe sie durch den von ihr beschriebenen Ausschnitt selber ausgeschlossen, das Geschlechtsteil gesehen zu haben. "Ich würde nicht so weit gehen, dass die Zeugin gelogen hat", sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Sie habe vermutlich eine Bewegung falsch interpretiert. Die Kosten des Verfahrens werden von der Staatskasse getragen.