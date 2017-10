Friedrichshafen 350 Feuerwehr-Führungskräfte bei Versammlung in Friedrichshafen

350 Feuerwehr-Führungskräfte bei Versammlung in Friedrichshafen

Die Verbands- und Vereinsversammlung des Feuerwehrverbandes Baden-Württemberg findet derzeit in Friedrichshafen statt. Hierfür kommen noch bis einschließlich Samstag Kommandanten, Feuerwehrbeamte und Führungskräfte aus dem gesamten Bundesland zusammen, um aktuelle Themen aus der Feuerwehrbranche zu besprechen. 45 Kreisfeuerwehrverbände mit bis zu 500 Personen nehmen daran teil.

Die traditionelle Vortrags- und Diskussionsveranstaltung fand gestern in der Zeppelin-Werft statt. Neben aktuellen Erkenntnissen aus dem Bereich Brandschutz und autonomes Fahren wurde, als lokaler Schwerpunkt, über die Öl- und Schadenwehr Bodensee und die speziellen Erfordernisse der Gefahrenabwehr informiert. In einem gut besuchten Vortrag erläutern Kreisbrandmeister Henning Nöh und Kommandant Louis Laurösch die speziellen Herausforderungen des länderübergreifenden Feuerwehreinsatzes am Bodensee.

"Bei Störungen und Verschmutzungen muss man sofort eingreifen können", erklärte Kreisbrandmeister Henning Nöh. Um das zu gewährleisten, ist die Einheit von Beginn an mit Einsatzfahrzeugen ausgestattet, die den Herausforderungen vor Ort besonders gerecht werden. "Mit gleichem Material und mit gleicher Ausrüstung", so Kreisbrandmeister Nöh, arbeitet der Bodenseekreis grenzüberschreitend und lobt damit die gute Zusammenarbeit mit den Anrainerstaaten. In Deutschland, Österreich und der Schweiz haben alle dieselben Ölsperren, weshalb im Notfall eine Verbindung ohne Probleme stattfinden kann.

Eine Bestandsaufnahme mit Zukunftsaussicht der Öl- und Schadenwehr gab Friedrichshafens Kommandant Louis Laurösch. Konzeption und Ausschreibungen für neue Einsatzfahrzeuge sind abgeschlossen. Es werden vier neue voll ausgestattete Feuerlöschboote in den Dienst gehen, die für Brandeinsätze und Wasserrettungen eingesetzt werden können. Neben transportablen Werfern haben Schiffsbauingenieure eine spezielle Plattform konstruiert, die es ermöglicht, Menschen besser aus dem Wasser zu retten. Für den Schutz und Werterhalt der einsatzfreundlichen Mehrzweckboote fehle es aber noch an dafür konzipierten Schiffsgaragen zum Unterstellen.

"Der Bodensee verbindet, aber trennt manchmal": So fasste Kommandant Laurösch seinen Vortrag abschließend zusammen und macht damit auch darauf aufmerksam, dass die deutsche Seite im Vergleich zu seinen Nachbarn noch am digitalen Funksignal arbeiten kann, um eine bessere Kommunikation zu ermöglichen. Der Präsident und Chef der Berufsfeuerwehr, Frank Knödler, führte durch die mit 350 Führungskräften gut besuchte Diskussionsveranstaltung in der Zeppelin-Werft Friedrichshafen.

Sondereinheit

Die Sondereinheit Öl- und Schadenwehr Bodensee ist einmalig in Europa, wurde 1968 gegründet und hat sich speziell der Schutz- und Reinhaltung des Bodenseegewässers verschrieben. Das Einsatzgebiet erstreckt sich über vier Länder bis ins Tessin. 70 Prozent der Einsätze sind zu Wasser auf insgesamt 12 000 Quadratkilometern Wasserfläche.