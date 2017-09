Friedrichshafen 31-Jähriger nach Raub gefasst

Wegen Raubes sowie einer Vielzahl weiterer Straftaten muss sich ein 31-jähriger Mann nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz verantworten, gegen den das Amtsgericht Ravensburg am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen hat.

Der Mann war bereits am Donnerstag von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen auf frischer Tat festgenommen wurde. Er hatte gegen 3 Uhr in der Ehlersstraße einer 29-jährigen Fußgängerin die Handtasche geraubt. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.