Friedrichshafen 30 Wohnungen, Tiefgarage und ein Nahversorger in der Allmandstraße

Bei der "Neuen Nordstadt Mitte" in der Allmandstraße wird das Richtfest gefeiert. Mit einer Fertigstellung wird für Mitte Juli 2018 gerechnet.

Friedrichshafen (ght) Genau neun Monate ist es her, dass der erste Beton für die Bodenplatte der Tiefgarage geflossen ist. Am Montag wurde Richtfest am Areal "Neue Nordstadt Mitte" in der Allmandstraße gefeiert. Ein weiteres Großprojekt, für das die Fränkel AG rund 11,3 Millionen Euro in die Hand genommen hat. Dort, wo bis vor gut einem Jahr fünf Gebäude standen, in denen ein Friseur, ein Lebensmittelnahversorger und ein traditionsreiches Fahrradgeschäft untergebracht waren, entsteht gegenüber des Fränkelgebäudes eine Tiefgarage mit 36 Stellplätzen, die durch einen Tunnel an die gegenüberliegende Tiefgarage angebunden wird. Im Erdgeschoss wird auf 1130 Quadratmetern Nutzfläche und 730 Quadratmetern Verkaufsfläche die Firma Feneberg als Nahversorger mit Bäckerei und Sitzgelegenheiten einziehen. Und es werden 30 neue Wohnungen mit zwischen 65 und 130 Quadratmetern bereitgestellt – mit einer Gesamtwohnfläche von rund 3000 Quadratmetern.

Motto "Länger wohnen bleiben"

Grund genug also für strahlende Gesichter – auch bei den zahlreichen Gästen des Richtfests. Man habe trotz nicht vorherzusehender Probleme – wie etwa eine gesetzliche Neuregelung der Styropor-Entsorgung oder notwendigen Suchmaßnahmen zu eventuell vorhandener Munition aus dem Zweiten Weltkrieg – den Kostenrahmen einhalten können, stellte Fränkel-Vorstand Peter Buck mit Zufriedenheit fest. Konzeptionell habe sich die Fränkel AG im Bereich dieses Projekts das Motto "Länger wohnen bleiben" auf die Fahnen geschrieben. "Die Wohnungen bringen Wohnqualität zum Ausdruck und strahlen gerade auch in den Bädern Großzügigkeit aus.

Und sie sind so ausgelegt, dass man auch später, wenn eventuell Behinderungen eintreten, problemlos mit dem Rollstuhl in die Dusche oder zur Toilette gehen kann", betonte Peter Buck. "Auch an diesem Objekt der Fränkel AG zeigt sich – wie im Quartier Metzstraße – der hohe Qualitätsanspruch", so die lobenden Worte von Erstem Bürgermeister Stefan Köhler. Mit einer Fertigstellung wird für Mitte Juli 2018 gerechnet.