vor 5 Stunden Katy Cuko Friedrichshafen 25 Partner im Häfler Bündnis für Vielfalt

Im Sommer 2017 hat sich in Friedrichshafen das Bündnis für Vielfalt gegründet. Mittlerweile zählen 25 Partner zu diesem Netzwerk. Sie engagieren sich für ein Zusammenleben in Vielfalt. Bis Ende Januar zeigt das Bündnis eine Kunstausstellung in der Caserne.