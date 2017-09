Friedrichshafen 249 Fahrräder beim Herstmarkt im Angebot

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club hat in der alten Festhalle in Friedrichshafen wieder einen Herbst-Fahrradgebrauchtmarkt organisiert. 110 Räder wechselten die Besitzer. Käufer konnten ihre Neuerwerbung gleich vor Ort codieren lassen.

Friedrichshafen – Beim Herbst-Fahrradgebrauchtmarkt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in der alten Festhalle sind wieder viele Interessierte auf Schnäppchenjagd gegangen. Schon vor Beginn um 10 Uhr warteten etliche Besucher darauf, die Hallen nach einem guten Gebrauchtrad zu einem günstigen Preis durchstöbern zu können.

Bei Suche, Kaufinteresse oder Probefahrt standen den Käufern überall Mitglieder des ADFC beratend zur Seite. Haftung und Garantie für die Fahrräder übernimmt der ADFC jedoch nicht, da es sich um einen Privatverkauf handelt, wie aus den Regeln für den ADFC-Gebrauchtmarkt hervorgeht. Uli Baum, Hauptverantwortlicher für den Fahrradmarkt, kommentierte: "Im Herbst ist immer etwas weniger los als im Frühjahr. Aber dadurch kann man auch mit viel mehr Ruhe nach einem geeigneten Fahrrad suchen."

249 Fahrräder standen zum Verkauf, 175 für Erwachsene und 74 für Kinder. Wer Interesse an einem Rad hatte, konnte es vor dem Kauf auf der Außenfläche Probe fahren und auf mögliche Mängel kontrollieren. Dieses Angebot wurde bei Sonnenschein von den Fahrradbegeisterten reichlich genutzt. Am Ende wechselten 110 Räder ihren Besitzer, 80 für Erwachsene und 30 für Kinder. Uli Baum war mit der Zahl zufrieden. Er scherzte: "So einen Tag vor der Bundestagswahl kann man bei uns schon heute wählen und sofort ausprobieren, ob das die richtige Wahl war."

Auch wenn es nicht einfach ist, den gebrauchten Akku eines Pedelecs auf seine Leistung hin zu überprüfen, wurden einige Pedelecs angeboten und auch verkauft. Unter den Käufern waren auch einige, deren Fahrrad in jüngster Zeit gestohlen worden war und die Ersatz suchten. Sie und viele andere Käufer nutzten die Möglichkeit, am Codierstand des ADFC ihr Fahrrad sofort codieren zu lassen. Dabei bekommt das Rad einen persönlichen Code, der durch die Fundämter sowie die Polizei entschlüsselt werden kann und auf den rechtmäßigen Eigentümer des Rades schließen lässt.