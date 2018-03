Friedrichshafen 200 Kinder bei Turngala am Start

Die Turnarbteilung des FC Kluftern ist fit für die Zukunft: Bei der Turngala in der Brunnisachhalle zeigten 200 Kinder und Jugendliche in 16 Gruppen ihr Können.

Friedrichshafen-Kluftern – Rund 200 der 260 Kinder und Jugendlichen der Turnabteilung des FC Kluftern 1933 zeigten am Samstag bei der Turngala ihr Können. Bestimmt doppelt so viele Mamas, Papas und Großeltern verfolgten die sportlichen Leistungen des Nachwuchses von der Tribüne der Brunnisachhalle aus. "Bewegung und Spaß stehen in der Sportstunde an erster Stelle", sagte Abteilungsleiterin Maren Otten. Vom Eltern-Kind-Turnen mit den ganz Kleinen über Turnzwerge und Aerobic-Mädchen bis zu den jugendlichen Trampolin-Springern zeigten alle Vorführungen, dass dies kein Lippenbekenntnis ist. Bei der Turngala ging es weniger um das Zeigen einzelner herausragender Leistungen. Vielmehr gab jede der zwölf Darbietungen einen Einblick in die Trainingsstunden der Abteilung.

Salti, Flugrollen, gedrehte Schrauben in der Luft und gewagte Sprünge – bei "Fit mit Tramp und Fun" geht es für die jungen Sportler hoch hinaus. Auf dem großen Trampolin und dem Doppel-Mini-Tramp zeigten sie Spaß und Können in die Luft. Dicke Matten sorgten für eine sichere Landung. In ihren roten T-Shirts stürmten die Jungs der ersten und zweiten Klasse zusammen mit ihrem Trainer Walter Zacke die Halle. Sie zeigten, wie man den Hüftab- und -aufschwung zu dritt mit einem Stab trainiert: Zwei halten den Stab und der dritte Junge schwingt sich bodennah darum herum. So aufgewärmt, gelang die gleiche Übung am Reck mit Hilfestellung des Trainers schon ganz gut.

Auch bei der Akrobatik- und Theatergruppe kamen die Stäbe zum Einsatz. Zur rasanten Musik von Aram Khachaturians "Säbeltanz" waren sie ein fast gleichwertiger Ersatz mit wesentlich kleinerem Verletzungsrisiko. Schlugen die jungen Artisten doch Purzelbäume mit dem "Säbel" und lieferten sich schlagkräftige Schaukämpfe, von denen sich die drei Musketiere eine Scheibe abschneiden können. Viel tänzerisches Talent zeigten auch die Aerobic-Mädchen. Zu "Just like Fire" und "Cheap Thrills" tanzten sie mit Ausdauer und Sinn für Rhythmus. Vor allem ein gutes Körpergefühl brauchen die Mädchen, die ihr Können am Schwebebalken, am Barren und beim Schwingen bunter Gymnastikbänder zeigten.

Die Leichtathleten des FC Kluftern brauchen sich um den Nachwuchs nicht zu sorgen. Beim Hürdenlauf ging es quer durch die Halle und für Kondition und Koordination sorgte das Zirkeltraining, das den Kindern als "Expedition im Dschungel" verkauft wird und so doppelt so viel Spaß macht. Der steht auch bei den drei- bis vierjährigen Turnzwergen ganz oben. Kaum dem Windelalter entwachsen, robbten sie über Bänke durch Mattentunnel und kletterten über Kästen. Dafür gab es von Eltern und Großeltern von der Tribüne herab viel Applaus. Er galt auch für die zahlreichen Trainer, die den Turnnachwuchs in ihrer Freizeit fördern.

Das Angebot

Die Abteilung Turnen des FC Kluftern bietet von Montag bis Freitag Programm für Kinder bis hin zu Senioren. Der Verein ist zertifiziert, Teilnehmer können Punkte für Bonusprogramme der Krankenkassen sammeln.

Kontakt: Abteilungsleiterin Maren Otten, Tel. 0 75 44/7 17 75, E-Mail m.otten@fc-kluftern.de, www.fc-kluftern.de/turnen