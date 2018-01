Friedrichshafen 125.000 Euro ergaunert: Falsche Polizisten stehen vor Gericht

Eine international tätige Betrügerbande hat eine 94 Jahre alte Frau aus Friedrichshafen um 125 000 Euro betrogen. Als die Täter von ihr nochmals 100.000 Euro ergaunern wollten, folgen sie auf. Nun steht ein 28-Jähriger vor Gericht.

Friedrichshafen – Um banden- und gewerbsmäßigen Betrug ging es am Mittwochvormittag vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Max Märkle am Amtsgericht Tettnang. Angeklagt ist ein 28-Jähriger aus Bremen. Er wollte laut Anklage der Staatsanwaltschaft Ravensburg als Mitglied einer international tätigen Betrügerbande mit zwei anderen bei einer 94-jährigen Häflerin unter dem Vorwand, ein ermittelnder Friedrichshafener Kriminalbeamter zu sein, 100.000 Euro ergaunern. Letztlich misslang dies. Doch zuvor schon hatte die Bande der Seniorin einmal 25.000 Euro und einmal 100 000 Euro abgenommen, wie Staatsanwalt Julian Mayer berichtete. Diese beiden Taten sind nicht angeklagt, da sie bisher keinem konkreten Täter zugeordnet werden konnten, so Mayer.

Nach der Darstellung der Anklage nahm die Bande im Sommer 2017 telefonisch Kontakt zu der Friedrichshafenerin auf. Ein Mann gab sich als "Polizeihauptkommissar Neumann" aus und berichtete, es habe Einbrüche in ihrer Nachbarschaft gegeben. Die Täter seien teilweise gefasst und dabei sei eine Liste auch mit ihrem Namen und ihren Daten gefunden worden. Dabei wurde die 94-Jährige über ihr Konto ausgefragt. Nach mehreren Telefonaten behauptete der angebliche Polizeihauptkommissar schließlich, in ihrer Hausbank gebe es einen mutmaßlichen Mittäter. Um ihr Geld zu sichern, solle sie es von der Polizei in einem hinterlegten Brief vor ihrer Haustür abholen lassen. Die Seniorin hinterlegte zunächst 25.000 Euro, dann 100.000 Euro. Beide Male meldeten sich die angeblichen Polizisten wieder und behaupteten, Mittäter der Einbrecher in ihrer Hausbank hätten ihr Falschgeld gegeben, wie man bei der Sicherstellung festgestellt habe.

Sie überredeten die alte Frau ein drittes Mal, 100.000 Euro bereitzulegen – der angeklagte Fall. Dazu fuhren zwei mutmaßliche Mitglieder der Bande von Bremen an den Bodensee und holten das Geld ab – dies waren allerdings nur Attrappen von Geldbündeln, denn inzwischen war tatsächlich die Polizei eingeschaltet. Als die Betrüger das merkten, warfen sie die Bündel in Friedrichshafen aus dem Autofenster. Die Polizei nahm die Männer zwischen Kressbronn und Lindau fest.

Diese beiden Verdächtigen standen bereits im Dezember in Tettnang vor Gericht, Vorsitzender Richter war Max Märkle. Er verurteilte den Fahrer wegen Beihilfe zu einem Jahr und zwei Monaten, den zweiten Mann, der für die Logistik zuständig gewesen sein soll, wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs zu einem Jahr und zehn Monaten Haft. Das Urteil gegen den Fahrer, der den jetzt Angeklagten schwer belastete, ist rechtskräftig. Das Urteil gegen den "Logistiker" geht wegen Berufung vor das Landgericht Ravensburg. Jedenfalls sieht Verteidiger Stephan Weinert in den Formulierungen des Urteils durch Märkle zu seinem Mandanten in jenem Prozess, das erst am Mittwoch schriftlich im Prozess vorlag, eine Befangenheit des Vorsitzenden. "Hier steht ja schon mein Urteil", kommentierte der Angeklagte. Nun muss erst einmal über einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden entschieden werden. Wird er abgelehnt, geht es voraussichtlich am 30. Januar weiter.

Mehrere dubiose Anrufe in der Stadt

Immer wieder geben sich Betrüger als Polizeibeamte aus. Wie die Polizei berichtet, wurden in den vergangenen Tagen mehrere ältere Friedrichshafener Bürger teilweise mehrfach von einem Unbekannten angerufen, der sich als Polizist ausgab. Er versuchte – erfolglos – die Vermögensverhältnisse der Angerufenen in Erfahrung zu bringen.

