Friedrichshafen 11,75 Millionen Euro gefordert: Neue Details zum Babybrei-Erpresser

Der mutmaßliche Babybrei-Erpresser soll insgesamt 11,75 Millionen Euro von mehreren Einzelhandelsunternehmen gefordert haben. Das Geld sollte in 35 000 Banknoten zur Verfügung gestellt werden. Das haben Recherchen des Magazins "Focus" ergeben.

Eine Woche nach der Festnahme des mutmaßlichen Babybrei-Erpressers sind neue Details zu dem Fall bekannt geworden. Offenbar hatte der Tatverdächtige der Polizei ein detailliertes Drehbuch über die Vorgehensweise, den Zeitplan und die konkreten Rahmenbedingungen für die Geldübergabe diktiert. Das haben Recherchen des Magazins "Focus" ergeben.

Demnach habe der 53-Jährige insgesamt 11,75 Millionen Euro von mehreren Einzelhandelsunternehmen gefordert. Das Geld sollte in 35 000 Banknoten zur Verfügung gestellt werden. Auch zur Geldübergabe machte der Tatverdächtige laut "Focus"-Bericht genaue Vorgaben. Diese sollte am 30. September um 22 Uhr in Sigmaringen stattfinden. Die Banknoten hätten in einem Wagen deponiert werden sollen, den die Polizei eigens für die Übergabe beschaffen sollte.

Wie nun herauskam, hielten sich die Ermittler offenbar auch in weiten Teilen an die Vorgaben. Das vom Erpresser verlangte Auto sei von der Polizei beschafft worden. Diese kontaktierte laut "Focus" auch die Kreissparkasse Sigmaringen. Ob die Millionen tatsächlich abgerufen wurden, wollte die Sparkasse auf Anfrage am Freitag nicht bestätigen. Auch das Polizeipräsidium Konstanz sowie die Staatsanwaltschaft Ravensburg wollten den Bericht des Nachrichtenmagazins nicht bestätigen.

Dass die Vorbereitungen wie befohlen ausgeführt wurden, bestätigte laut "Focus" die Polizei dem Erpresser in einer Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Im Reiseteil der Ausgabe vom 24. September stand in einer nüchtern gehaltenen Anzeige: "Alles klar – Sigmaringen, 30.09.2017, um 22.00 Uhr".

Zur Geldübergabe ist es durch die Festnahme des Tatverdächtigen einen Tag zuvor nicht mehr gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, ist der Tatverdächtige mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Betrugs, fahrlässiger Körperverletzung, Scheckkartenbetrugs, Beleidigung und einer versuchten Freiheitsberaubung, für die er dieses Jahr zu 18 Monaten Haft verurteilt wurde. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.