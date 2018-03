Frickingen Traktorfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Durch eine Kollision mit einem Mercedes, kippte der Traktor eines 39-Jährigen um. Dabei erlitt der Fahrer schwere Verletzungen.

Ein 39-jähriger Traktorfahrer hat bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer wollte am Mittwoch, gegen 15.15 Uhr, die L200 bei Ahäusle geradeaus in Richtung Bruckfelder Straße überqueren und übersah den aus Richtung Altheim kommenden Traktor. Durch den Zusammenprall mit dem Anhänger kippt das Gespann um, schreibt die Polizei. Der Traktorfahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.