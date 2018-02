Frickingen Neustart mit neuem Team: CDU Frickingen stellt sich neu auf

Der CDU-Ortsverband Frickingen will seine politische Arbeit mit einem neuen Vorstand weiterführen.

Nachdem der ehemalige Vorsitzende aus der Gemeinde weggezogen war, wurde es die vergangenen Jahre ruhig um den CDU-Ortsverband Frickingen, der seitdem nur kommissarisch weitergeführt wurde. Nun aber setzen sich der frisch gewählte Vorsitzende Herbert Rimmele und Boris Wyszkowski, Schriftführer und Kassierer, für die Weiterführung des Ortsverbandes ein und wollen ihm neues Leben einhauchen, heißt es in einer Mitteilung zur Hauptversammlung.

Mit 15 Mitgliedern gehört die CDU Frickingen zu den kleinsten Ortsverbänden im Bodenseekreis, was Rimmele und Wyszkowski gerne ändern würden. Im vergangenen Jahr organisierten sie bereits erste Stammtische und wollen diese künftig, neben anderen politischen Veranstaltungen, in regelmäßigen Abständen fortführen.

Dieses Engagement habe sich schon bezahlt gemacht, teilt der Ortsverband mit. Denn zur Hauptversammlung seien, neben einigen langjährigen Mitgliedern der CDU Frickingen, auch Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen und Kreisvorsitzender Volker Mayer-Lay sowie einige weitere Gäste aus anderen Ortsverbänden gekommen. Bei den Vorstandswahlen wurden alle Kandidaten einstimmig gewählt. Kreisvorsitzender Volker Mayer-Lay ist erfreut über die Weiterführung des CDU-Ortsverbandes. „Wenn ein Ortsverband erst einmal aufgelöst ist, wird dieser nur in den seltensten Fällen jemals wiederbelebt“, wird Mayer-Lay in der Mitteilung zitiert. Gerade für die nächsten Kommunalwahlen im Jahr 2019 sei es wichtig, einen aktiven Ortsverband zu haben. Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen beglückwünschte den neuen, motivierten Vorstand und berichtete von den aktuellen Verhandlungen zur Regierungsbildung in Berlin.

Vorsitzender Herbert Rimmele betonte in seinen Schlussworten nochmals die Ziele des Vorstands, eine gute Liste für die nächsten Gemeinderatswahlen zu stellen und den Ortsverband Frickingen nach vorne zu bringen. Rimmele sagt: „Egal ob jung oder alt, wir freuen uns über alle, die Interesse an einer Mitarbeit haben und so zum Wohle unseres Ortes beitragen.“

Der neue Vorstand

Vorsitzender: Herbert Rimmele, stellvertretender Vorsitzender: Roland Maier, Schriftführer/Kassierer: Boris Wyszkowski, Beisitzer: Johannes Rieger, Franz Fügner, Beisitzer/Kassenprüfer: Joachim Böttinger