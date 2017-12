Heiligenberg Kurse bei Rudi Matt: Krippenbau als Erfahrung fürs Leben

Die Krippenbaukurse von Rudi Mattt in Leustetten gelten als Institution. Am Wochenende werden die aktuell entstandenen Werke Ausstellung im Alten Schulhaus ausgestellt.

Die Krippenbaukurse des Leustetter Krippenbaumeisters Rudi Matt sind über 14 Jahre hinweg zu einer Art Institution geworden. Ein Alleinstellungsmerkmal nicht nur der Gemeinde Frickingen, sondern der nördlichen Bodenseeregion. 22 Teilnehmer, die im Laufe der zurückliegenden elf Monate im Rahmen von Kursen ihre Krippen gebaut haben, stellen jetzt am Wochenende des dritten Advents ihre ganz individuellen Unikate im Alten Schulhaus Leustetten aus.

Unikate sind alle Krippen. Es gibt keine zwei Krippen, die gleich aussehen. Dafür spiegelt jede Krippe die ganz individuelle Vorstellung eines jeden Krippenbauers wieder, wie die Szenerie der Geburt Christi auszusehen hat. Rund die Hälfte der Kursteilnehmer baut Krippen im heimatlich-alpenländischen Stil, mal mit oder ohne Schnee, Kapelle, Felsen, Bach und in der Regel mit Schindeln gedeckt. Die andere Hälfte empfindet mit Bethlehem als Geburtsort Christi orientalisch geprägte Landschaften und Bauten authentischer. Jeder kann seine Vorstellungen, Ideen und Fantasien verwirklichen, auch was die Größe der Krippe betrifft. Die ist zwar einerseits von der Größe der Figuren abhängig, da müssen die Proportionen schon stimmen. Andererseits hängt es auch von der Anzahl und Größe der Gebäude und der Landschaft ab. So entstehen riesige Weihnachtskrippen mit einer Breite von 160 Zentimetern, wie die von Bernd Auer aus Owingen. Aber auch ganz kleine Krippen, die in einer Laterne Platz finden, werden gebaut, wie die von Helmut Jung.