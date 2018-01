Frickingen Frickinger Volksbank-Filiale ist Geschichte

Die Kunden der Volksbank-Filiale in Frickingen haben von den Bankangestellten und ihrer Zweigstelle im Ort Abschied genommen.

Mit der Schließung der Volksbank-Filiale in Frickingen ging eine über 90 Jahre dauernde Ära zu Ende. Seit 1924, dem Gründungsjahr der Volksbank, bestand auch die Filiale in Frickingen. Ihre Geschäftsräume befanden sich nach verschiedenen Lokalitäten zuletzt in der Kirchstraße 23.

Im Mai dieses Jahres überraschte die Volksbank ihre Frickinger Kundschaft mit der Ankündigung, die Filiale schließen zu wollen. In den letzten Tagen des alten Jahres spielten sich dort zum Teil sehr bewegende Szenen ab. Die Frickinger Volksbankkunden bedauerten die Schließung der Filiale zutiefst, was sie in ihren Abschiedsworten mehr oder weniger deutlich zum Ausdruck brachten. Berthold Heimann war überwältigt, wie viele seiner Kunden in den letzten drei Tagen „ihre Filiale“ in Frickingen nochmals aufsuchten und ihm und seinem Team bei einem Gläschen Abschiedssekt ihre Wertschätzung zum Ausdruck brachten. So manche Träne wischten sich selbst Hartgesottene aus den Augen. Für Berthold Heimann, der seit dem Jahr 2001 die Filiale leitete, bedeutete der letzte Tag auch den Abschied von seinen treuen Kunden, mit denen ihn ein äußerst vertrauensvolles Verhältnis verband: „Ich war sehr gerne in Frickingen und hatte mit meinen Kunden eine hervorragende Beziehung und immer ein offenes Ohr für sie. Aber die Entscheidung ist nun mal gefallen.“ Vor sieben Jahren noch wurden die Räume in Frickingen mit viel Aufwand neu und freundlicher gestaltet und niemand hätte vermutet, dass das ein so rasches Ende finden würde. Von der Schließung sind gleichzeitig auch die Filialen in Bermatingen, Herdwangen, Kluftern und Sipplingen betroffen.

Die Gründe

Warum die fünf Filialen der Volksbank Überlingen schließen? Darauf gab die Bank 2017 eindeutige Antworten. Aus ökonomischen Gründen sei es nicht mehr zu rechtfertigen, bestimmte Filialen aufrecht zu erhalten, teilte die Bank mit. Die Filialen würden nur noch in geringem Umfang von Kunden besucht.