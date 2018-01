Frickingen Frickingen ist eine gesunde Gemeinde

Beim Neujahrsempfang mit 300 Besuchern hat Bürgermeister Jürgen Stukle auf die Lage in der Gemeinde und darüber hinaus geblickt.

Frickingen – Eine lange Warteschlange erwartete die Frickinger Bürger, die zum Neujahrsempfang ihrer Gemeinde. Bürgermeister Jürgen Stukle ließ sich diesmal nicht nehmen, mit Ehefrau Claudia jeden Bürger am Eingang der Graf-Burchard-Halle persönlich zu begrüßen. Bei rund 300 Besuchern reichten die Stühle knapp aus. Mit dem Marsch "Musik, Musik", gespielt von der Musikkapelle Frickingen unter der Leitung ihres Dirigenten Herbert Mayer, begann der offizielle Teil des Abends.

In seiner Begrüßung warf Stukle einen Blick auf die Krisen in der Welt. "Die Welt wartet nicht auf Deutschland", zitierte er Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Europa als Friedens- und Wirtschaftsprojekt muss neu definiert werden", war seine Forderung an die Bundespolitik. "Das Tempo scheint zu schnell zu sein. Das löst Ängste aus. Wo bleiben Anstand, Respekt und Achtung? Es sind schwierige Zeiten. Ich blicke zuversichtlich und optimistisch in die Zukunft", sagte Stukle. Seine Neujahrsansprache wurde von Bildpräsentationen über die Bauprojekte sowie das Geschehen in den Vereinen und in der Gemeinde im vergangenen Jahr begleitet. Stukle hob die außerordentliche Finanzlage hervor, die große Investitionen in beachtliche Baumaßnahmen ohne Schuldenaufbau ermögliche. Am Ende dankte er allen Menschen, die sich in der Gemeinde einbringen.

Daniel Suter, Gemeindeamann der schweizerischen Partnergemeinde Frick, hatte bei seinem kurzen humorvollen Grußwort die Lacher auf seiner Seite. Erst blickte er in die Sterne. "Das anstehende Venus-Jahr hat alle Eigenschaften für ein weiteres Jahr gedeihlicher Zusammenarbeit." Dann berechnete er im feinsten Schwyzerdütsch die sportliche Konstellation der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. "Wenn Deutschland Gruppenerster wird, und die Schweiz in der Brasilien-Gruppe Zweiter, treffen beide im Achtelfinale aufeinander. Wäre es nicht schön, wenn wir nach dem Spiel sagen könnten: Hier hat der neue gegen den alten Weltmeister gespielt." Bürgermeister konterte diese übermütige Steilvorlage mit dem bekannten Zitat von Fußballlegende Gary Lineker: "Fußball ist ein Spiel, bei dem 22 Männer einem Ball hinterher jagen und am Ende gewinnen die Deutschen."

Für ein ernstes und wichtiges Anliegen stand Johann Thum vom Ortsverein Salemertal des Deutschen Roten Kreuzes am Rednerpult. "Blut und seine Bestandteile kann nicht künstlich hergestellt werden. Dank und Anerkennung für die Blutspender. Dieser selbstlose Dienst am Nächsten ist nicht selbstverständlich." Unter den vielen Geehrten stach Josef Schäfer mit 125 Blutspenden besonders hervor. Da die Zahl der Blutspender seit Jahren stetig abnimmt, sei eine Erstspenderaktion gestartet worden. Ausdrücklich bedankte er sich beim Musikverein, der diese Aktion unterstütze.

Mit der angenehmeren Aufgabe der Verteilung der Geldspenden, die die Gemeinde erhielt, ging es für Bürgermeister Stukle weiter. Insgesamt 1150 Euro wurden von Josef Baader, Josef Kessler, Harald Hügle und der Sparkasse Salem-Heiligenberg gespendet. Das Geld geht je zur Hälfte an den Waldorf- und den katholischen Kindergarten. Beide Einrichtungen wollen mit der Spende Spielgeräte anschaffen.

Den Abschluss des Neujahrsempfangs gestaltete wieder Lokalhistoriker und Gemeinderat Albert Mayer mit seinem etwas anderen Jahresrückblick. In schönster alemannischer Mundart ließ er das vergangene Jahr gereimt Revue passieren. Von der Bundestagswahl über die gescheiterte Jamaika-Koalition, von der Ankunft der Landshut-Maschine am Flughafen Friedrichshafen über die Wolf-Sichtung in Leustetten, von der Volksbank-Filialschließung über die Breitbandverlegung bis hin zu den Unannehmlichkeiten der Baustellen-Umleitungen sezierte er humorvoll die Geschehnisse in der Welt und in Frickingen.

"Wir haben ein überragendes Gemeinschaftsgefühl"

Bürgermeister Jürgen Stukle blickte in seiner Neujahresansprache zurück in Jahr 2017 und gab einen Ausblick auf das anstehende Jahr. Hier einige Auszüge aus seiner Rede.