vor 20 Minuten SK Frickingen Einbruch in Fußballer-Vereinsheim: Täter flieht ohne Beute

Ein unbekannter Täter ist zwischen Dienstag 22.30 Uhr und Mittwoch 13 Uhr in das HSM-Sportzentrum am Aubach an der Bruckfelder Straße in Frickingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelte er dafür gewaltsam ein Fenster auf, dabei brachen der Fensterrahmen und die Scheibe. Alfred Keller, Abteilungsleiter Fußball beim betroffenen SpVgg F.A.L., schätzt den Schaden auf 1000 bis 1500 Euro.