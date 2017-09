Deggenhausertal Zwölf tolle Tage auf dem Hofgut Altenburg

49 Kinder und Jugendliche waren bei der Freizeit der KJG Deggenhausertal dabei

Auf eine zwölftägige Reise mit 49 Teilnehmern zum Hofgut Altenburg blickt die KJG Deggenhausertal zurück. Auf dem Hofgut wurden die Kinder, getreu dem Motto "Film und Fernsehen" von den als Filmstars verkleideten Leitern samt rotem Teppich empfangen und auch direkt weitergeschickt, um das Haus zu erkunden und die jeweiligen Zimmer zu beziehen, teilt das KJG-Team mit. Am nächsten Tag ging es morgens mit T-Shirts batiken und Sprayen sowie Großgruppenspielen zunächst etwas ruhiger an, bevor die Kids beim Waldspiel "Filmverbot am Set" ihre Schnelligkeit und ihr taktisches Denken unter Beweis stellen mussten. Die folgenden Tage liefen jeweils unter verschiedenen Mottos ab. So durften die Kinder bei "The biggest loser" an verschiedenen Stationen ihre fiktiven Kilos loswerden und am "Findet Nemo"-Tag ins anliegende Freibad wandern. Mit Basteln und anderen Spielen ging es ins Wochenende, an dem am Samstagabend unter dem Motto "Grease" in der Disco die Fetzen flogen.

Die letzten paar Tage vergingen mit einem Stadtbesuch mit Stadtrallye, Kinoabend sowie Wasserspielen wie im Flug. Das Nachtreffen für alle Kinder sowie Eltern und Verwandtschaft findet am 27. Oktober um 17.30 Uhr in der Molke Lellwangen statt.