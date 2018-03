Deggenhausertal Zuschüsse für Camphill-Naturkostladen in Untersiggingen und Wohnprojekt in Limpach

Zuschüsse für Camphill-Naturkostladen in Untersiggingen und Wohnprojekt in Limpach

Das Land gibt Fördergelder zur Entwicklung des ländlichen Raums, 270.000 Euro fließen ins Deggenhausertal.

Von einer Rekordsumme in Höhe von 67 Millionen Euro aus dem Landes-Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELR) – fünf Millionen Euro mehr als im Vorjahr – fließen 270 000 Euro ins Deggenhausertal. "Die Gemeinde hat sich im Wettbewerb um die besten Projekte 2017 durchgesetzt, das ist eine Auszeichnung", heißt es dazu in einer Mitteilung des Grünen-Landtagsabgeordneten Martin Hahn. Deggenhausertals Kämmerer Josef Schweizer ergänzt auf SÜDKURIER-Nachfrage: "Wir können uns nicht beschweren. Wir haben 26 Prozent der Mittel, die in den Bodenseekreis fließen, bewilligt bekommen." Der Schwerpunkt hätte auf die Beschaffung von Wohnraum gelegen; allerdings seien zwei Projekte aus dem Tal nicht berücksichtigt worden. Auf Antrag kommt das Geld einem Projekt im Ortsteil Limpach zugute, wo in einer bestehenden Scheune zwei Wohnungen zur Eigennutzung und zu Vermietung eingebaut werden sollen. Als weiteres Projekt wird der geplante Naturkostladen mit Bistro und Café in Untersiggingen gefördert, der von der Camphill-Dorfgemeinschaft Lehenhof betrieben und von einem Investor errichtet werden soll.

Camphill baut Naturkostladen

Mit dem Naturkostladen geht ein lang gehegter Wunsch der Camphill-Werkstätten Lehenhof in Erfüllung. Der seit rund 16 Jahren in Obersiggingen bestehende Naturkostladen mit einer Fläche von rund 120 Quadratmetern läuft gut. "Allerdings ist die Lage weit abseits der Hauptverkehrsachsen", beschreibt Hannes Harms, Geschäftsführer der Camphill-Werkstätten, einen Nachteil. Das Gebäude sei nicht barrierefrei, die Bausubstanz nicht mehr zeitgemäß und die Ladenfläche zu klein. Durch gute Kontakte in der Bevölkerung wurde das Gelände der Familie Drittenpreis in Untersiggingen gefunden und gemeinsam ein kombiniertes Projekt Naturkostladen/Wohnen entwickelt. Die Partnerschaft hat das Ziel, sinnvolle Arbeitsplätze für Menschen mit Assistenzbedarf zu schaffen, den Bio-/Naturkost-Einzelhandel und die Camphill-Einrichtung Lehenhof zu stärken, guten Wohnraum zu schaffen und zur Belebung des Ortsteils Untersiggingen beizutragen.

Mit dem ELR als zentralem und flexiblem Förderinstrument für den Ländlichen Raum unterstützt das Land die nachhaltige strukturelle Verbesserung in ländlich geprägten Gemeinden. Ziel ist es, den Ländlichen Raum als zeitgemäßen und attraktiven Wohn-, Lebens- und Arbeitsort zu erhalten.