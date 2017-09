Deggenhausertal Zehn Jahre Hilfe von Haus zu Haus

Der Verein Hilfe von Haus zu Haus ist inzwischen zehn Jahre alt. Dringend gesucht werden neue Helfer für kleine Einsätze in Haushalten bedürftiger Menschen.

Deggenhausertal – Der Verein Hilfe von Haus zu Haus wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, die Altenhilfe und Gesundheitsförderung in Deggenhausertal zu fördern. "Der Anlass war seinerzeit, dass eine Familie in Not war und die Dorfhelferinnen nur eine bestimmte Zeit helfen dürfen", erinnerte sich Vereinsvorsitzende Hildegard Kenzler. Eine Frauengruppe aus Deggenhausertal hatte gerade einen Kurs in häuslicher Altenpflege absolviert, der damalige Pfarrer Joachim Viedt hatte das Gespräch mit den Frauen gesucht.

So entstand die Nachbarschaftshilfe von Haus zu Haus und zahlreiche Frauen, die damals den Kurs besucht hatten, sind heute noch dabei. Die Pfarrgemeinde hatte Starthilfe gegeben, heute finanziert sich der Verein aus Spenden und Beträgen, die von Kranken- und Pflegekassen für die Leistungen bezahlt werden. Die ehrenamtlichen Betreuer erhalten für ihre Arbeit eine Aufwandsentschädigung.

An dieser Stelle appellierte Einsatzleiterin Irene Hafen, die gleichzeitig Schriftführerin und Kassiererin im Verein ist: "Wir suchen dringend Helferinnen und Helfer, die stundenweise in Haushalten bedürftiger Personen aushelfen." Dafür seien keine besonderen Vorkenntnisse oder Qualifikationen erforderlich. Man müsse lediglich gerne mit älteren Menschen umgehen und sich auch etwas Zeit für ein Gespräch nehmen wollen. Und auch die Planung der Einsatzzeiten sei individuell vereinbar. "Wir freuen uns über Jeden und Jede, der oder die gerne die eine oder andere Stunde für bedürftige Mitbürger da sein möchte und es gibt auch eine Aufwandsentschädigung", sagte Hafen.

Aktuell hat der Verein 27 Helfer sowie zehn passive Mitglieder zur Unterstützung für ältere, kranke und bedürftige Menschen jedes Alters in der häuslichen Versorgung und Betreuung, bei Besorgungen und beim Einkaufen und in der Begleitung. Der Verein hilft darüber hinaus Familien in der Versorgung kranker und behinderter Familienmitglieder. Es gibt auch Haushaltshilfen, in der Betreuung und bei Spaziergängen, Einkäufen und beim Reinigen der Wohnung sowie mit Fahrdiensten.

Eine dauerhafte Einrichtung ist das Dienstagscafé im Pfarrhaus in Untersiggingen, zu dem meist acht bis zehn Personen kommen, berichtete Luitgard Faitsch. Gerade hier bewähre sich der Fahrdienst, da sonst viele Teilnehmer nicht die Möglichkeit hätten, ins Pfarrhaus nach Untersiggingen zu kommen. Für die meist über 80 Jahre alten Teilnehmer ist diese Veranstaltung wichtig, damit "die Teilnehmer in menschlicher Gemeinschaft einen würdigen Lebensabend verbringen können", wie Hildegard Kenzler treffend bemerkte. Beim Dienstagscafé gibt es immer ein Tagesthema zum Reden, einen Bewegungsteil, es wird gesungen und es gibt Kaffee mit oftmals gespendeten Kuchen, wenn es die Zeit zulässt auch Spiele. Zudem werden Exkursionen organisiert.

Der Verein

Seit dem Jahr 2007 gibt es den Verein Hilfe von Haus zu Haus in der Gemeinde Deggenhausertal. In dieser Zeit wurden fast 7700 Helferstunden geleistet und die Einsatzleiterin Irene Hafen hat rund 1500 Stunden aufgewendet, um alle Termine und Einsätze zu koordinieren. In dieser Zeit wurden mehr als 31 000 Kilometer mit Fahrdiensten absolviert. Und es wurden 52 verschiedene Personen umsorgt und betreut. Interessenten, die sich für eine gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit in der Hilfe im Haushalt interessieren oder den Verein auf eine andere Weise unterstützen wollen, wenden sich an die Hilfe von Haus zu Haus unter Telefon 0 75 55/9 29 91 99.