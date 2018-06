Deggenhausertal Waldorfkindergarten in Deggernhaustal will höheren Zuschuss

Waldorfkindergarten in Deggernhaustal will höheren Zuschuss

Der Waldorfkindergarten in Deggenhausertal hat bei der Gemeinde einen Antrag eingereicht, in fünf Bereichen kommunale Zuschüsse zu erhöhen oder zu gewähren. Teilweise stimmte der Gemeinderat dem Antrag zu. Für eine geplante neue Naturgruppe gibt es jedoch kein Geld von der Gemeinde.

Neben den drei kommunalen Kindergärten in Untersiggingen, Deggenhausen und Limpach gibt es den Waldorfkindergarten in Untersiggingen. Dort werden in zwei Gruppen bis zu 38 Kinder betreut. Träger der Einrichtung ist der Verein zur Förderung eines Waldorfkindergartens. Die Verantwortlichen haben bei der Gemeinde beantragt, die finanzielle Förderung für fünf verschiedene Bereiche des Waldorfkindergartens anzuheben. In der jüngsten Gemeinderatsitzung hatten die Räte über diesen Antrag zu entscheiden.

Laufende Betriebskosten: Die gesetzlichen Vorgaben sehen vor, dass eine Gemeinde Einrichtungen freier Träger mit 63 Prozent der Betriebskosten im Kindergartenbereich und 88 Prozent im Krippenbereich bezuschusst. Die Gemeinde Deggenhausertal hat sich verpflichtet, für beide Bereiche 70 Prozent der Betriebskosten zu übernehmen. Die Verwaltung argumentierte, dass dem Waldorfkindergarten Räume im alten Schulhaus und im Dorfgemeinschaftshaus in Untersiggingen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Den Antrag des Waldorfkindergartens, die Gemeinde solle sich künftig mit 80 Prozent an den Betriebskosten beteiligen, lehnte der Rat bei einer Gegenstimme ab. Gemeinderat Ernst Mecking (CDU) erklärte: "Der Waldorfkindergarten ist eine tolle Einrichtung, aber wir investieren jetzt knapp 1 Million Euro in den Kindergarten in Untersiggingen und ich sehe den Waldorfkindergarten als private Einrichtung." Elmar Reisch (FWV) ergänzte: "Wenn man berücksichtigt, dass die Räumlichkeiten kostenlos genutzt werden können, sind das ja rund die zehn Prozent, die jetzt mehr beantragt wurden."

Ehrenamtlich erbrachte Leistungen im Waldorfkindergarten, wie Gebäudereinigung, Pflege der Außenanlagen und Textilreinigung, fördert die Gemeinde mit 6000 Euro im Jahr. In den Reihen der Eltern, deren Kinder den Waldorfkindergarten besuchen, gibt es IT-Experten. Der Kindergarten beantragte daher, deren ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich IT mit 2400 Euro pro Jahr zu honorieren – die Beauftragung eines entsprechenden Dienstleisters käme weitaus höher. Diesem Antrag stimmte der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen zu. Subventionierung des Mittagessens: Der Waldorfkindergarten bezieht sein Mittagessen aus der Kantine des Lehenhofs. Im Jahr 2016 stieg der Essenspreis um 1 auf 4 Euro – diese Kosten werden an die Eltern weitergegeben. Auch in den kommunalen Kindergärten gab es eine Erhöhung, nach der Elternbeiträge angepasst worden waren. Da die Gemeinde in den kommunalen Kindergärten Pauschalen für das Mittagessen erhebt, ist nicht feststellbar, in welcher Höhe sie hier das Essen pro Kind bezuschuss. Nach intensiver Diskussion entschied der Rat, diesen Bereich in einer der nächsten Sitzungen zu entscheiden. Als Grundlage sollen dann die Zahlen vorliegen, welchen Beitrag die Gemeinde zu den Essenskosten in den kommunalen Kindergärten leistet.

Seit einigen Jahren wird im Waldorfkindergarten im Stellenschlüssel eine Praktikantenstelle berücksichtigt. Diese Personalkosten werden durch die Gemeinde bezuschusst. Der Gemeinderat stimmte dem Antrag zu, für beide Gruppen jeweils einen Praktikanten zu bezuschussen. Auch in den kommunalen Kindergärten wird pro Einrichtung jeweils eine Auszubildende mit je 20 Prozent auf den Stellenschlüssel angerechnet. Einrichtung einer Naturgruppe: Der Waldorfkindergarten will zum neuen Kindergartenjahr eine Naturgruppe am Biohof Sinnenberg einrichten. Sie ist für bis zu zehn Kinder ab dem dritten Lebensjahr gedacht. Dafür bat der Kindergarten um die Aufnahme in die kommunale Bedarfsplanung und die entsprechende Bezuschussung der laufenden Betriebskosten. Diesen Antrag lehnte der Rat mit der Begründung ab, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen in den kommenden Jahren problemlos durch die vorhandenen Kapazitäten in der Gemeinde gedeckt werden könne. Außerdem gebe es bereits Überlegungen, eine solche Naturgruppe in Deggenhausen einzurichten, um diesen Standort attraktiver zu machen und so zu sichern.