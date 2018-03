vor 6 Stunden Jan Manuel Heß Bermatingen Trachten-Party und Frühschoppen beim Bockbierfest

Nach der Fasnet ist vor dem Bockbierfest, zumindest im Deggenhausertal. Die bunten Kostüme sind wieder in den Schränken verschwunden, dafür wurden jetzt Dirndl und Lederhosen wieder hervorgeholt. Schon seit Jahren ist die Trachten-Party des Sportvereins Deggenhausertal (SVD) in der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen der Stimmungsauftakt in die Festsaison im Tal.