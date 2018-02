vor 7 Stunden Wolf-Dieter Guip Deggenhausertal Riesenstimmung beim DLRG-Ball in Wittenhofen

Zum 37. Fasnets-Ball hatte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsverein Deggenhausertal, in die Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen eingeladen. Die Stimmung war super. Den Gewinn investieren die Lebensretter in die Kinder- und Jugendarbeit