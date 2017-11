Deggenhausertal Rat gibt Weg frei für provisorischen Kreisel in Wittenhofen

Das Landratsamt hat die Genehmigung erteilt: Die Gemeinde Deggenhausertal darf einen "Test-Kreisel" an der vielbefahrenen "Adler"-Kreuzung einrichten

Deggenhausertal (wdg) Nachdem in der vorangegangenen Gemeinderatssitzung einmal mehr vorgeschlagen worden war, eventuell zunächst nur als Provisorium, einen Kreisverkehr im Schnittpunkt der Landesstraßen L 204 und L 207 auf Höhe des Gasthaus Adler in Wittenhofen einzurichten, konnte Bürgermeister Fabian Meschenmoser nun Vollzug melden. Sofern die erforderlichen Verkehrszeichen kurzfristig beschaffbar seien, habe das Straßenbauamt zugesagt, noch in diesem Jahr einen provisorischen Kreisverkehr in einer Pilotphase einzurichten.

Dazu soll ein Innenring mit einem Durchmesser von sieben Metern und außen eine Fahrbahn von 4,50 Metern Breite eingezeichnet werden. Nach einer Testphase von Stand jetzt einem dreiviertel Jahr soll entschieden werden, ob der Verkehr dadurch besser fließt. Auch die Anwohner sollen befragt werden. Danach wird entschieden, ob ein richtiger Kreisverkehr eingerichtet wird. Wolfgang Rößler (FWV) lobte Meschenmoser dafür, dass dieser es geschafft habe, die Pilotphase beim Landratsamt durchzusetzen, was zuvor wiederholt abgelehnt worden war.