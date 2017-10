Deggenhausertal Raiffeisen-Warengenossenschaft verabschiedet Geschäftsführer Karl Huber

Die Raiffeisen-Warengenossenschaft Deggenhausertal hat Geschäftsführer Karl Huber verabschiedet und Nachfolger Frank Hamburger begrüßt.

Deggenhausertal (keu) Nun ist er Geschichte: Karl Huber, Geschäftsführer der Raiffeisen-Warengenossenschaft Deggenhausertal (RWG), ist nach 27 Jahren emsigen Wirkens, gleichzeitig mit seiner Frau Bernadette, in den Ruhestand verabschiedet worden. Viele Rednern war es ein Bedürfnis, ihn und seine Arbeit bei der Feier in den Räumen der RWG in Untersiggingen zu würdigen.

Der wichtigen genossenschaftlichen Idee des Wareneinkaufs zum existenziell notwendigen fairen Preis, die Friedrich Raiffeisen umgesetzt hatte, habe sich Karl Huber ganz verschrieben, sagte Reiner Huber, Vorsitzender der RWG. Mit Tatkraft und Engagement habe er die Kunden bestens bedient, den Getränkemarkt etabliert und um einen Lebensmittelmarkt erweitert und somit der Genossenschaft eine Zukunft gegeben. Seine Amtszeit war unter anderem geprägt von Baumaßnahmen, zweimaliger Ladenerweiterung, dem Bau der Solaranlage und einer Einzäunung des Düngerlagers, nannte er ihn einen "großen Baumeister".

Bernadette Huber habe mit ihren Erfahrungen im Einzelhandel seit fast 21 Jahren zum Erfolg des Ladens beigetragen und ihren Mann stetig unterstützt, dankte er ihr und übergab Blumen, Gutschein und einen Rasenmäher-Roboter, ein Wunsch Karl Hubers. Gleichzeitig freute sich Reiner Huber über den Nachfolger Frank Hamburger. Dieser dankte für die Chance und das Vertrauen und seinem Vorgänger für die Einarbeitung: "Auf alle Fragen hatte er eine Antwort", sagte der 36-Jährige. Nun freue er sich auf die Zusammenarbeit mit dem guten und motivierten Team, das Karl Huber hinterlasse. Auch er bemühe sich weiter, günstige Preise anzubieten.

Berthold Kolb, einer der neun Voll- und Teilzeitbeschäftigten, dankte im Namen der gesamten Belegschaft: "Jetzt ist es mal andersrum: Wir loben ihn. Die 27 Jahre waren echt super." Niemand sei in dieser Zeit gegangen. Der Chef sei immer gut gelaunt gewesen, vorangerannt und die Zusammenarbeit sei wahrlich gut gewesen. "Das kann man nicht mit Geld aufwerten, was Sie geleistet haben."

Mit Herzblut sei Karl Huber dabei gewesen. Das habe man aus den Reden herausgehört, sagte Bürgermeister Fabian Meschenmoser. Die Aufgabe habe Huber nicht als Tätigkeit empfunden, sondern den Markt verkörpert. Hier werde viel Regionales geboten, er sei eine große Bereicherung für die Gemeinde.

Viele Jahre bestünden die Geschäftsbeziehungen und beste Zusammenarbeit mit gegenseitigem Vertrauen, erwähnte Peter Werthauser, Regionalleiter ZG Raiffeisen. Karl Huber habe immer gute Ideen eingebracht und klare Zielrichtungen. Ihm sei es dabei stets um die Genossenschaft und seine Landwirte gegangen. "Beim Huber hat man gewusst, wo man dran ist. Er ist geradlinig und anständig, eine Persönlichkeit, der nichts zuviel war." Siegfried Kopp von der gleichnamigen Mosterei dankte ebenfalls für die "wirklich gute Zusammenarbeit". Alle überreichten Präsente.

Karl Huber selbst berichtete mit viel Humor über seinen Werdegang. Er selbst wuchs im landwirtschaftlichen Betrieb auf, besuchte die Handelsschule, war bei der Bundeswehr als Ausbilder und machte einen Abschluss als Krankenpfleger. Nachdem er versehentlich Zielscheibe einer Übung war, war er kurz Fuhrparkleiter, wandte sich aber dann wieder der Landwirtschaft zu. Nach einer verkürzten kaufmännischen Ausbildung bei der ZG Pfullendorf und fünf Jahren im Kartoffellagerhaus mit zwei Verletzungen, wechselte er als Lagerverwalter zur ZG nach Wilhelmsdorf-Esenhausen und absolvierte bei der Raiffeisenbank ein Studium zum Betriebswirt. Danach wurde er Geschäftsführer der RWG Deggenhausertal. Bevor seine gesundheitlichen Probleme zunähmen, habe er sich lieber entschieden, jetzt zu gehen, sagte der 63-Jährige. "Ab Freitag soll es lauer freie Tage geben. Ich kann's mir nicht vorstellen", sagte er. Viele andere auch nicht.