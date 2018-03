Deggenhausertal Publikum hat beim Poetry Slam viel Spaß

Die ausverkaufte Veranstaltung im Feuerwehrgerätehaus ist ein großer Erfolg.

Zu einem kulturellen Höhepunkt im Jahresverlauf hat sich der vom Förderverein der Grundschule Deggenhausertal veranstaltete Poetry Slam entwickelt. Die als besonderes Bonbon zum zehnjährigen Bestehen des Fördervereins erdachte Veranstaltung – jetzt zum fünften Mal ausgerichtet – erfreut sich seit Anbeginn größer Beliebtheit. Und so war auch die Veranstaltung am vergangenen Freitag im Saal des Feuerwehrgerätehauses ausverkauft und aus Sicherheitsgründen konnten spontane Besucher selbst an der Abendkasse keine Eintrittskarten mehr ergattern.

Kein Wunder, hatte doch Moderator Wolfgang Heyer aus Ravensburg unter dem Motto "Drei-Länder-Spiel" echte Koryphäen des Slammer-Milieus für Wittenhofen gewinnen können. Aus Wien kam Schauspielerin Adina Wilcke, die der Beschreibung, man kann sie nicht in Worte fassen, sie ist eine Naturgewalt, voll gerecht wurde. Remo Rickenbacher aus Bern repräsentierte die Schweiz mit drastischen Worten. Der dritte im Bund war Marvin Suckut, der in Stuttgart geboren ist, aber aus Konstanz kommt. Um Publikum und Slammer in die richtige Stimmung zu bringen, hatte sich Heyer einen Eingangsgag als Übung einfallen lassen, bei dem das Publikum die Protagonisten des Abends jubelnd mit "Marvin, Marvin, Marvin", "Remo ich will ein Kind von dir" und mit Standing Ovations für Adina empfing. Damit war das Eis gebrochen und ein köstlicher Dichterwettstreit begann, bei dem Slammer und Publikum ihre helle Freude hatten.

Das Publikum war in die Darbietungen einbezogen und entschied letztendlich durch Abstimmungen nach den einzelnen Vorträgen über den Gewinner, jedoch haben alle Protagonisten mit ihren Texten begeistert und überzeugt. Schlussendlich gelang es Remo Rickenbacher mit seinem letzten Vortrag, der am höchsten bewertet wurde, den Poetry Slam zu gewinnen. Und es bewahrheitete sich, was Wolfgang Heyer zum Poetry Slam im Deggenhausertal gesagt hatte: "Die Atmosphäre hier ist etwas ganz besonderes. Das Publikum in Deggenhausertal ist wie eine Flamme, die sich schnell entzünden lässt." Das Tal brenne im positiven Sinne und das passe auch zum Veranstaltungsort, dem Feuerwehrgerätehaus. Deshalb käme er auch immer wieder gerne hierher und finde die Zusammenarbeit mit dem Förderverein sehr freundschaftlich.

Die Vorsitzende des Fördervereins, Susanne Müller, ergänzte: "Wolfgang Heyer kommt auch gerne ins Tal, weil der Saal immer sehr liebevoll mit einer Wohnzimmeratmosphäre eingerichtet ist." Wobei viele Einrichtungsgegenstände von der Schnäppchenbörse Maier aus Neufrach stammen, die auch von den Besuchern erworben werden können. Für die Gesamtdekoration zeichnete die Grundschulkonrektorin Christiane Hartmann verantwortlich, die stets ihre eigene Chaiselongue auf der Bühne zur Verfügung stellt.