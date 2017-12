Deggenhausertal Petition für Bogenparcours

Familie Allgaier, die in Deggenhausertal einen Bogenparcours betreiben möchte, strengt eine Petition beim Landtag in Stuttgart an. Der Parcours musste nach Unstimmigkeiten mit dem Baurechtsamt geschlossen werden, ein Betrieb wäre nur nach einem langwierigen Genehmigungsverfahren möglich.

Die Initiative der Familie Allgaier in Magetsweiler in Deggenhausertal, einen Bogenparcours zu betreiben, ist zunächst nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Nach Einsprüchen der Baurechtsbehörde musste der Betrieb zum Saisonende eingestellt werden. Doch noch geben sich Allgaiers nicht geschlagen: "Wir haben uns dazu entschlossen, für den Bogenparcours Magetsweiler eine Petition beim Landtag in Stuttgart einzureichen." Durch den Petitionsausschuss soll geprüft werden, ob ein Weiterbetreiben des Bogenparcours' ohne ein langwieriges Genehmigungsverfahren, nämlich die Änderung des Flächennutzungsplans sowie Erstellung eines Bebauungsplan, möglich ist.

Im Jahr 2009 hatte Familie Allgaier einen Bogenparcours in Lellwangen eröffnet und musste diesen wegen Unstimmigkeiten mit dem Baurechtsamt Markdorf im Sommer 2016 wieder schließen. 2017 wurde in Magetsweiler ein neuer Parcours eröffnet. Dieser soll nun wieder geschlossen werden, weil laut Baurechtsamt der Parcours nicht genehmigungsfähig beziehungsweise eine Genehmigung nur mit einem langwierigen Genehmigungsverfahren möglich sei.

Während dieser Genehmigungsphase wäre der Parcours geschlossen und könnte vermutlich frühestens im Jahr 2020 wieder geöffnet werden, befürchten Allgaiers. Eine Garantie, dass das Genehmigungsverfahren erfolgreich ist, gebe es nicht. Das Genehmigungsverfahren stehe nicht in Relation zu dem Vorhaben, argumentieren die Betreiber. "Das traditionelle Bogenschießen ist so faszinierend, weil der Sport in freier Natur, im Wechsel zwischen Anspannung und Loslassen, ausgleichend wirkt und unglaublich viel Spaß macht. Deshalb wird Bogenschießen sehr oft auch therapeutisch angewendet. Für Familien mit Teenagern ist es eine gute Möglichkeit, zusammen mit ihren 'PC-Kindern' einen gemeinsamen Tag in freier Natur zu verbringen", schreiben Allgaiers. Mehr als 1000 Personen hätten die Petition bereits unterschrieben, erklären die Betreiber.

Informationen im Internet:www.bogen-lellwangen.de