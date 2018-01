Deggenhausertal Partyband "Hautnah" sorgt für gute Stimmung beim Sackball der Hebsack-Geister

In der Alfons-Schmidmeister-Halle herrschte am Samstagabend wortwörtlich ein buntes Treiben.

Die Hebsack-Geister hatten zum alljährlichen Sackball geladen und viele farbenfrohe Narren waren gekommen, um gemeinsam zu feiern. "Unser Ball ist dafür bekannt, dass fast alle Gäste verkleidet kommen", erklärte die Vorsitzende Heike Hummer-Arnold. Zur ausgelassenen Stimmung der Gäste trug sicher auch der Mix aus Partyhits und Rock bei, den die Band "Hautnah" spielte. Sie war zum vierten Mal für die Musik verantwortlich. "Wir wollen Lieder, bei denen unsere Gäste mittanzen, mitsingen und mitmachen können", so Hummer-Arnold.

Wie auch in den vergangenen Jahren waren alle Altersklassen auf dem Sackball vertreten. Für Katrin Schwarz aus Untersiggingen war das eine angenehme Überraschung. Sie war zum ersten Mal auf dem Ball: "Ich finde super, dass hier nicht nur Junge sind, sondern das Alter wirklich gemischt ist." Auch ihrer Freundin Martina Solfrank hat es gut gefallen. "Die Stimmung hier ist spitze, wir werden auch jeden Fall wieder herkommen." Auch Heike Hummer-Arnold zog am Ende des Abends ein positives Fazit: "Durch die kurze Fasnet, fallen viele Feste auf das gleiche Wochenende. Das ist der Grund, warum nicht ganz so viele Besucher da waren. Aber es war für uns ein schöner Abend und ein gelungenes Fest."