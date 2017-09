Deggenhauertal Musikverein Roggenbeuren macht Feierabendhock und spendet an "Hilfe von Haus zu Haus"

Beim Sommerfest des Musikvereins Roggenbeuren stehen eine Spendenübergabe sowie Ehrungen im Mittelpunkt. Der Schwächeanfall eines Herren sorgte kurz für Schreck und Rettungshubschrauber, doch der Feierabendhock war auch von erfreulichem Besuch der Ehrengäste geprägt.

Beste Stimmung herrschte beim Feierabendhock des Sommerfestes des Musikvereins Roggenbeuren am Montagabend in Wittenhofen. Der Veranstalter hatte Glück mit dem Wetter. Glück im Unglück hatte auch ein älterer Herr, der am Sonntag auf dem Fest gestürzt war und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden musste. "Der Schreck sitzt noch tief. Der Herr, der vermutlich durch einen Schwächeanfall gestürzt ist, hat eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung", teilte MV-Vorsitzender Anton Rist mit. Wäre der Sturz schlimmer verlaufen, hätte der Verein den Hock ausfallen zu lassen.

Erfreut zeigte sich Rist, gleich mehrere Ehrengäste unter den Besuchern zu wissen. Darunter waren Bürgermeister Fabian Meschenmoser mit Familie, Ehrendirigent Bruno Baumgartner, der einen ganzen Bus mit Fans organisiert hatte, sowie der 92-jährige Oskar Herr, der jedes Jahr mit dem Auto von Villingen-Schwenningen anreist, um beim Sommerfest dabei zu sein.

Im Mittelpunkt des Abends standen aber die Nachwuchsmusikanten, die ihre Musik-Lehrgänge erfolgreich absolviert hatten, sowie eine Spendenübergabe. Jugendwartin Marina Port ehrte folgende D-Lehrgangsabsolventen mit einer entsprechender Anstecknadel des Blasmusikverbandes und einer Urkunde: D1 absolvierten Clemens Zipfel, Valentin Baumgartner, Sebastian Berger und Tobias Russ. D2 meisterte David Jegler und D3 Alexander Hug.

Seit einigen Jahren lädt der MV Roggenbeuren zum Benefizkonzert ein, um mit dem Erlös soziale Einrichtungen aus der Gemeinde Deggenhausertal zu unterstützen. Am 30. Juni fand dieses Konzert statt und brachte 500 Euro für den Verein "Hilfe von Haus zu Haus" ein. Der symbolische Scheck wurde dem Vorstands-Team Hildegard Kenzler und Luitgard Faitsch von Anton Rist und Vize-Dirigent Roland Maier übergeben. Vorsitzende Hildegard Kenzler bedankte sich und gab den Besuchern einen kleinen Einblick über den Nachbarschafts-Hilfe Verein.

Bildergalerie im Internet: