Deggenhausertal Mehr Geld für Feuerwehrleute: Stundensatz erhöht sich von 9 auf 12 Euro

Der Gemeinderat Deggenhausertal hat die Feuerwehrsatzung in mehreren Punkten geändert. Jetzt gibt es für jede angefangene Einsatzstunde 12 statt 9 Euro für jeden Helfer.

Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr erhalten für Einsätze ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall nach einem einheitlichen Durchschnittssatz ersetzt. Seit dem Jahr 2008 beträgt dieser 9 Euro je angefangene Stunde. Das sei nicht mehr zeitgemäß, so der Tenor im Gemeinderat. Der Stundensatz wird auf 12 Euro angehoben.

Kommandant bekommt 900 Euro pro Jahr

Weiterhin wurde entschieden, die Entschädigungen für verschiedene Funktionsträger anzupassen. Um jeweils 100 Euro pro Jahr wurden die Sätze für den Kommandanten auf 900 Euro, für seinen Stellvertreter auf 500 Euro und für Gerätewarte auf 600 Euro angehoben. Der Kleiderwart erhält künftig statt 150 nun 200 Euro pro Jahr. Grundsätzlich begrüßte Gemeinderat Ernst Mecking (CDU) die Erhöhung, die nach zehn Jahren mehr als überfällig war.

Auf Kreisebene wird ein Stundensatz von 15 Euro diskutiert

"Wir sind im Landkreis am unteren Ende und es sollte überlegt werden, die Aufwandsentschädigung der Feuerwehrkameraden an den Erhöhungen im Öffentlichen Dienst regelmäßig anzupassen", schlug Mecking vor. Bürgermeister Fabian Meschenmoser erklärte dazu, dass auf Kreisebene überlegt werde, die Entschädigung für die Mitglieder der Feuerwehr bis zum Jahr 2020 einheitlich zu gestalten – im Gespräch sei ein Stundensatz von einheitlich 15 Euro.

Rolle der Alterskameraden wird aufgewertet

Weiterhin wurden verschiedene Punkte der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Deggenhausertal angepasst. Beispielsweise wird es künftig möglich sein, Alterskameraden wieder stärker in die aktive Wehr einzubeziehen – für Öffentlichkeitsarbeit, Brandschutzerziehung sowie Wartung von Fahrzeugen und Geräten. Es wurde eine neue Satzung entschieden, die den Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr regelt. Dabei geht es darum, dass für bestimmte Einsätze der Feuerwehr die Auslöser der Einsätze die Kosten übernehmen müssen. Für den Einsatz der verschiedenen Feuerwehrfahrzeuge sind nach Feuerwehrgesetz bestimmte Stundensätze festgelegt. Die Gemeinde hat nun eine Kalkulation erstellt, nach der für die Einsatzstunde eines Feuerwehrkameraden 17 Euro berechnet werden.

365 Tage im Jahr auf Abruf einsatzbereit

Mit der Anpassung der Bestimmungen soll auch zum Ausdruck gebracht werden, welchen Stellenwert man der Feuerwehr beimisst: Im Prinzip an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr, leisten die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute im Notfall Dienst zum Wohle der Menschen und deren Hab und Gut. Egal, ob es sich um einen tatsächlichen Brand, einen Fehlalarm oder technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen, Sturmschäden oder Hochwassersituationen geht: Die Feuerwehrleute sind stets einsatzbereit und kurzfristig am Ort des Geschehens, um zu helfen. Bei aller Ausbildung und Training sowie Übungen besteht dennoch immer das Risiko, selbst zu Schaden zu kommen. Nicht zu vergessen sind auch die Leistung der Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Deggenhausertal, die seit Jahrzehnten im Bedarfsfall Hand in Hand mit der Feuerwehr im Einsatz sind.