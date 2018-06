12.04.2018 16:42 Wolf-Dieter Guip Deggenhausertal Kosten für neue Brücke 80 Prozent über Berechnung

127 000 Euro teurer als in der Kostenrechnung geplant wird die neue Brücke über die Deggenhauser Aach in Wittenhofen. Nach langer Diskussion stimmte der Gemeinderat Deggenhausertal dennoch mehrheitlich der Auftragsvergabe zu: Andernfalls wäre ein Zuschuss aus dem dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Gefahr.