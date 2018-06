Deggenhausertal Jugendkapelle Deggenhausertal feiert 20. Geburtstag mit Konzert

Vor 20 Jahren haben sich die drei Musikvereine Deggenhausen-Lellwangen, Homberg-Limpach und Roggenbeuren zusammengetan, um den musikalischen Nachwuchs gemeinsam auszubilden und ihm eine Plattform für Auftritte zu bieten. Das Konzept wurde eine Erfolgsgeschichte. Zum Geburtstag gibt die Juka am 15. Juni ein Platzkonzert in Untersiggingen.

Deggenhausertal – Ein Grund zum Feiern: Die Jugendkapelle (Juka) Deggenhausertal wird 20 Jahre alt. Aus diesem Anlass gibt es am Freitag, 15. Juni, auf dem Gelände der Firma Moog im Gewerbegebiet in Untersiggingen ein Platzkonzert, zu dem die jungen Musiker unter Leitung von Elmar Reisch ein ganz besonderes Repertoire einstudiert haben. Damit die Jugendlichen mit Freunden, Eltern, Verwandten und den Vertretern der drei Musikvereine im Tal sowie Gästen und Liebhabern von Blasmusik gemeinsam feiern können, spielt im Anschluss "Blanlos Blech".

Drei Musikvereine in einer Gemeinde

In der Gemeinde Deggenhausertal sind drei personalmäßig starke Musikvereine aktiv: der Musikverein Deggenhausen-Lellwangen, der Musikverein Homberg-Limpach und der Musikverein Roggenbeuren. Die Juka setzt sich aus Jugendlichen aller drei Vereine zusammen.

Johannes Thum: "Es war die richtige Entscheidung"

Johannes Thum vom Musikverein Homberg-Limpach sagt: "Eigentlich wollte ich nicht in die Juka, aber meine Schwester, die Mutti und die Familie haben mich fast gezwungen. Und heute sage ich, es war die richtige Entscheidung, es gefällt mir sehr gut." Seine Schwester Elisa meint, dass die Stücke, die in der Juka gespielt werden, von mittlerem Standard sind und durchaus anspruchsvoll. Wenn die Juka gut besetzt sei, bekomme man das auch sehr gut hin. Alina Berger vom Musikverein Roggenbeuren ist motiviert, in der Juka zu spielen: "Es macht auf jeden Fall großen Spaß, man trifft sich mit Freunden und kann auch neue Kontakte knüpfen." Außerdem würden Grillfeste organisiert und jetzt gebe es neue T-Shirts – das sei ebenfalls ein Ansporn.

Jonas Haag: "Jeder Musiker kann gut mithalten"

Jonas Haag vom Musikverein Deggenhausen-Lellwangen freut sich auf das Geburtstagskonzert: "Das Programm mit verschiedenen neuen Stücken ist an das Niveau der Juka angepasst, damit jeder Musiker in seinem Alter gut mithalten kann und es allen Spaß macht." Viola Baumann ergänzt, dass die gewöhnlich zwischen 25 und 30 Musiker starke Juka zum Konzert mit Ehemaligen auf Orchesterstärke verstärkt wurde. So ergänzten sich unterschiedliche musikalische Erfahrungsbereiche.

Einen Blick zurück auf die Anfänge der Juka wirft Kurt Caspari. Er war von 1990 bis 2000 Leiter der Grund- und Hauptschule Deggenhausertal. "Mein Anliegen war es, insgesamt für die Musik zu werben – nicht nur für die Blasmusik; und ich holte gerne Musikschullehrkräfte an die Schule", erinnert sich Caspari. Er kooperierte mit den Vereinen und der Musikschule Raumschaft Markdorf. Ab 1996 war Caspari zwölf Jahre Vorsitzender des Musikvereins Deggenhausen-Lellwangen. Alle Musikvereine im Tal seien seinerzeit nur teilweise in der Lage gewesen, ihren Nachwuchs auszubilden, und waren auf die Zusammenarbeit mit der Musikschule Markdorf angewiesen. So kam es 1998 zur Gründung der Juka Deggenhausertal.

Kurt Caspari: "Bürgermeister Knut Simon und Gemeinderat unterstützen Anliegen"

"Als Motoren der Gründung kann man den Vorsitzenden des Musikvereins Homberg-Limpach, Raimund Silbereis, den Leiter der Musikschule, Uli Vollmer, den Bass-Lehrer Harald Schele und mich bezeichnen; Bürgermeister Knut Simon unterstützte das Anliegen mit dem Gemeinderat", zieht Caspari ein Fazit. Der Musikverein Roggenbeuren sei später hinzugekommen. Die Musikschule Markdorf habe sich 2011 aus dem Projekt zurückgezogen. Otto Kopp, Vorsitzender des Musikvereins Deggenhausen-Lellwangen, ergänzt: "Die drei Musikvereine aus dem Tal tragen und finanzieren heute die Juka."

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Das Geburtstagsfest findet bei jeder Witterung statt, denn notfalls steht eine Halle in der Nachbarschaft als Festraum zur Verfügung.