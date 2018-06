Deggenhausertal Jugend im Deggenhausertal pflegt Städtepartnerschaft

Eine Reisegruppe war zu Gast im ungarischen Tschasartet: Die Freundschaft zwischen den beiden Orten wird seit 26 Jahren gelebt.

Es ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte, die Gemeindepartnerschaft zwischen dem Deggenhausertal und dem einst von Donauschwaben in Ungarn gegründete Tschasartet. Im vergangenen Jahr feierte man mit einem großen Fest im Deggenhausertal das 25. Jubiläum. Eine große Gruppe aus Tschasartet hatte es sich nicht nehmen lassen, samt Tanzgruppe und Chor dafür anzureisen. Nun stand der Gegenbesuch an und das Interesse war groß. "Dieses Mal waren wir 52 Personen, wir mussten sogar einen größeren Bus mieten, damit wir alle Platz bekamen", erzählt Tschasartet-Beauftragte Sigi Krause.

Besonders freute sie, dass viele Junge mit dabei waren: "Das ist einfach toll, zeigt es uns doch, dass die Partnerschaft lebt und eine neue Generation die Beziehung am Leben halten wird." Einer dieser Jungen ist der 20-jährige Benedikt Großhard vom Musikverein Deggenhausen-Lellwangen. Sein Fazit ist positiv: "Eine tolle Gastfreundlichkeit, sie tun alles dafür, dass es einem gut geht."

In Zukunft weitertragen

Er findet den Partnerschaftsgedanken gut und kann sich sehr gut vorstellen, diesen in Zukunft weiterzutragen. Krause wünscht sich, dass beim nächsten Mal vielleicht ein paar Vereinsvertreter mehr mitfahren, denn so eine Partnerschaft lasse sich besonders gut durch Vereinspartnerschaften leben. "Die Feuerwehren machen das schon seit Jahren. Und daher ist es auch schon Tradition geworden, dass wir bei der Ankunft von der Feuerwehr mit Tatütata begleitet werden", so Krause. Eine Tradition der Tradition scheint es zu sein, dass dieses Vorhaben nie so richtig funktioniert, wie Krause sich erinnert: "Vor zwei Jahren warteten sie am falschen Ortseingang und dieses Mal waren wir zu früh."

Auch Bürgermeister Fabian Meschenmoser, der die Partnerschaft von seinem Vorgänger Knut Simon übernommen hat, war das erste Mal mit dabei und zeigte sich beeindruckt. "Die Herzlichkeit und Offenheit ist wirklich einmalig, man fühlt sich von Anfang an integriert." Zum Programm gehörten Dorferkundungen, Ausflüge mit Offroadern russischer Bauart ins Umland, eine feierliche deutsch-ungarische Messe, eine dörfliche Spaß-Olympiade und der Maibaumtanz, der für ihn einen der Höhepunkte darstellte: "Der Musikverein Deggenhausen-Lellwangen durfte das Fest musikalisch eröffnen und später haben wir mit dem dortigen Chor gemeinsam deutsche Heimatlieder gesungen."

Aber auch die Olympiade sorgte für Spaß. Es galt Lauf- und Geschicklichkeitsspiele zu absolvieren. Dabei waren die Gruppen nicht nach Ortschaften getrennt, sondern gemischt. "Das hat nochmal für zusätzlichen Spaß gesorgt, da man sich mit Händen und Füßen verständigen musste", erzählt Meschenmoser, der wie seine Amtskollegin Judit Stalter aktiv mit dabei war. "Sie hatte einen ganz klaren Vorteil, denn sie konnte tagelang vorher üben", stellt er lachend fest. Für Meschenmoser ist klar, dass es nicht seine letzte Fahrt gewesen sein wird, ist er sich doch sicher, dass diese Partnerschaft für beide bereichernd ist.