vor 5 Stunden SK Deggenhausertal Im Fricken: Feuerwehr muss Gartenhütte löschen

Auf einem Grundstück an der Straße Im Fricken ist am Samstag, gegen 2.30 Uhr, aus noch unbekannten Gründen eine Gartenhütte in Brand geraten, teilt die Polizei mit.