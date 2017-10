Deggenhausertal Hofgemeinschaft Haslachhof stellt sich vor

100 Besucher schauen sich beim Tag der offenen Tür das Wohnprojekt bei Roggenbeuren in Deggenhausertal an. Hier leben zwölf Erwachsene und sieben Kinder in einer Gemeinschaft, wie sie vor einigen Jahrzehnten noch üblich war. Auch die Landwirtschaft soll nachhaltig sein.

Rund 100 ebenso interessierte wie unterschiedliche Menschen gaben sich am Sonntagnachmittag auf dem Haslachhof im Deggenhausertal, unterhalb von Roggenbeuren, ein unterhaltsames und informatives Stelldichein. Die Gemeinschaft des Hofs hatte zu einem Tag der offenen Tür eingeladen, der sich durch gemeinsames Essen, Gespräche, Führungen sowie Fragen und Antworten rund um die Themen Gemeinschaft, Permakultur und regenerative Landnutzung auszeichnete.

"Alle können kommen und wir freuen uns über jeden, der schauen möchte, was wir hier machen", betonte Knut Nitschmann, ein Mitglied der Gemeinschaft. In der Hofgemeinschaft, die im Mai 2015 begründet worden war, leben heute zwölf Erwachsene und sieben Kinder. Die als Verein organisierte Hofgemeinschaft lebt die Beziehungspflege mit gemeinsamem Besprechen und Planen. Außerdem gibt es Themenabende, bei denen die jeweiligen Probleme innerhalb der Gemeinschaft besprochen werden und man miteinander und voneinander lernen soll. Zu den Zielen gehört, gemeinschaftlich zu leben – auch gemeinsam mit dem zu bearbeitenden Boden und den Tieren. Und das ohne Isolierung.

In Sachen Permakultur gilt es, den Boden – das Anwesen umfasst 4,5 Hektar – zu entwickeln und die vorhandene Bodenverdichtung rückgängig zu machen. Die Weiden und Grünflächen werden einmal im Jahr gemäht und die Pferde fressen ihren Teil ab. Eine Folge ist, dass der auf verdichteten Böden verstärkt auftretende Rettich stark zurückgegangen ist. Auf dem Hof gibt es fünf Pferde und einen Esel. Es wird Ponyreiten für Kinder angeboten, um im Kontakt mit den Pferden sich selbst kennenzulernen. Künftig sollen die Pferde auch zur Bodenbearbeitung in der Landwirtschaft eingesetzt werden.

Landwirtschaft und Lebensthemen

Parallel zur Entwicklung des Bodens nach Permakultur entwickelt die Gemeinschaft auch die Selbstversorgung, was deutliche Fortschritte zeigt. Gerade was regionale Gemüsesorten betrifft, werden die Früchte im Jahresverlauf geerntet: Zehn verschiedenen Salatsorten, sieben Tomatensorten, zwölf Bohnensorten, Mais, Grünkohl, Kohlrabi, Zwiebeln, Kürbisse und Zucchini gehören zum Angebot.

Neben diesen eher alltagsbezogenen Lebensbereichen beschäftigt sich die Gemeinschaft auch mit der selbstbestimmten Geburt. "Wir haben die Erfahrung, dass der Geburtsprozess auf dem natürlichen Wege – zum Beispiel Hausgeburt – der Beste ist", meint Nitschmann. Ebenso verhalte es sich mit selbstbestimmtem Sterben des Menschen. Hier sei angedacht, künftig Hospizplätze anzubieten – so sei man bis zum Schluss mitten im Leben dabei.

Besucher loben schönen Ort

Und wie empfinden Besucher das Konzept der Hofgemeinschaft? Isabella aus Ravensburg: "Ich suche fürs Alter eine Gemeinschaft und schaue mir verschiedene Modelle an." Der Haslachhof sei ein schöner Ort und es gebe interessante Gespräche, aber es bedürfe viel Arbeit an sich Selbst und eine große Toleranz. "Ich frage mich, möchte ich es im Alter so bunt haben oder etwas homogener." Und Andrea aus Friedrichshafen meint: "Es ist sehr fremd für mich und ich muss das erst mal wirken lassen." Sie interessiere sich für die Inhalte der Gemeinschaft, stelle es für sich selbst aber schwierig vor.

Alegria auf dem Haslachhof

Um das Ideal der generationenübergreifenden Verbünde mit alternativen Lebensformen wiederzubeleben, gibt es die unterschiedlichsten Ansätze. Die "Lebensräume für Jung und Alt" in Wittenhofen sind eine gemeindlich geförderte Alternative. Und der gemeinnützige Verein Alegria, der auf dem Haslachhof eine Heimat gefunden hat, ist eine private Initiative. Die Mitglieder des Vereins decken von der beruflichen Ausrichtung her ein breites Spektrum ab – vom Schreiner über den Postboten bis hin zur Pädagogin – und es leben einige Kinder auf dem Hof. Er wurde über Crowdfunding und einen Kredit sowie private Direktkredite finanziert. Das Zusammenleben orientiert sich an Permakultur, was ein permanentes, nachhaltiges System im biologischen, sozialen und menschlichen Bereich bedeutet – ganz nach dem Motto zurück zu den Wurzeln.