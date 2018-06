Deggenhausertal Hoffnungen in Wittenhofen ruhen auf neuem Kreisverkehr

Hoffnungen in Wittenhofen ruhen auf neuem Kreisverkehr

Dort, wo sich die Landesstraßen 204 und 207 in Wittenhofen treffen, soll ein neuer Kreisverkehr Verbesserungen für Auto- und Lastwagenfahrer sowie Anwohner bringen. Weniger bremsen, weniger beschleunigen, weniger Staus – und dadurch weniger Lärm soll es geben. Ob das alles zutrifft, soll in einer Testphase erkundet werden.

Ganze Arbeit geleistet hat ein Team der Straßenmeisterei Überlingen am Brennpunkt der Gemeinde Deggenhausertal in Wittenhofen, wo die Landesstraßen 204 und 207 aufeinandertreffen. An nur einem Arbeitstag wurde der komplette Kreisverkehr eingerichtet. Und das ohne Absperrungen oder Signalanlage bei weitgehend ungehindert laufendem Verkehr. Tobias Jäger vom eingespielt arbeitenden Team: "Obwohl der starke Verkehr meistens ungehindert fließen kann, kommen wir mit der Arbeit gut voran und sind zufrieden."

Anwohner mit großen Hoffnungen

Und was sagen die Anwohner? Alexandra Steuer, Chefin vom Landhotel-Restaurant Adler: "Ich gehe davon aus, dass jetzt der Verkehr besser fließt und die Kreuzung entlastet wird – ich bin da ganz entspannt." Der Verkehr, gerade auf der L 204 aus Richtung Ravensburg nach Salem und umgekehrt, hat nach Eindruck von Steuer in den vergangenen Jahren drastisch zugenommen.

Die Hotel-Chefin erhofft sich vom Kreisverkehr auch nachts mehr Ruhe für Gäste. Durch die Bremsmanöver und das Beschleunigen, vor allem auch des Schwerlastverkehrs, sei viel Lärm entstanden.

Lob für Bürgermeister

Allerdings macht sie eine Einschränkung: Wenn sich der provisorische Kreisverkehr bewährt und später der Mittelteil gepflastert werden sollte, fürchtet sie, dass durch das Geholper der Lärm wieder zunimmt – aber soweit ist es noch nicht. Und Steuer betont ausdrücklich: "Ich fand es sehr nett, dass sich Bürgermeister Fabian Meschenmoser um den Kreisverkehr gekümmert hat und vor allem, dass er im Vorfeld zu uns gekommen ist und uns um unsere Meinung gefragt hat."

Gegenüber betreibt die Familie Illison die Tal-Apotheke. "Ich bin froh, dass der Kreisverkehr jetzt da ist und der Verkehr flüssiger läuft. Und ich freue mich, dass die Mitte nicht erhöht ist", sagte Stefan Illison. Er hoffe, dass der Kreisverkehr gut angenommen wird, denn heute sei diese Art der Verkehrsregelung ja eine Selbstverständlichkeit. Er hofft, dass die Staus bei hohem Verkehrsaufkommen, die manchmal in Richtung Roggenbeuren bis zum Supermarkt und darüber hinaus reichten, der Vergangenheit angehören.

Wunsch nach Kreisel nicht ganz neu

Er erinnerte daran, dass schon vor Jahren ein großer Kreisverkehr angedacht worden war, für den jedoch die Brücke über die Aach hätte erneuert werden müssen. Jetzt habe es bereits im Herbst des vergangenen Jahres grünes Licht von Landratsamt für den provisorischen Kreisverkehr gegeben. Allerdings sei es wetterbedingt bisher nicht möglich gewesen, das Bauwerk einzurichten. Illison hat auch ein Lob für das ausführende Team der Straßenmeisterei parat: "Die Leute machen das wirklich sehr gut und ohne den Verkehrsfluss groß zu behindern."