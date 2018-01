vor 5 Stunden Wolf-Dieter Guip Deggenhausertal Hebsack-Geister beweisen beim Narrenbaumstellen viel Muskelkraft

Um die 22 Meter ist er hoch: Die Narrenzunft Hebsack-Geister hat am Samstag in Wittenhofen den Narrenbaum in die Senkrechte gebracht.