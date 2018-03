Deggenhausertal Gute Stimmung im Seehaufen

Die historische Gruppe Seehaufen aus Deggenhausertal hat fünf neue Mitglieder. Bei seiner ersten Hauptversammlung als Vorsitzender meinte Thomas Pawlowski: "Wir stellen als Verein etwas dar und sind auf dem richtigen Weg."

Deggenhausertal – Seine Premiere als Hauptmann des Seehaufens hat "Thomas von Bermatingen" mit Bravour bestanden. Mit viel Humor führte Thomas Pawlowski durch die erste Jahresversammlung seines Vereins im Gasthaus "Zum Ochsen" in Roggenbeuren und dankte sogleich seinem Vorgänger, Ehrenhauptmann Hubert Zachert, "der mit Ellengeduld viele Fragen, Anrufe und plötzliche Erscheinungen" seinerseits über sich hatte ergehen lassen. Nervenstärkung erhielten auch Schriftführerin Karin Huster sowie Rolf Weißenrieder für seine Bereitschaft, weitere zwei Jahre Stellvertreter zu sein. Ihn und die anderen zu wählenden Vorstandsmitglieder bestätigte die Versammlung bei den Wahlen; neu ist Colja Hummel als Beisitzer.

Das vergangene Jahr rief Schreiberin Karin Huster in Erinnerung. Der Seehaufen übte sich bei zwei Waffendrills, die Dienstagsrentner trafen sich 42 Mal zu Reparaturen und Ausbau des Lagers. Interessant war das Thema Jugendschutz bei der Vereine-Vorstandssitzung in Deggenhausertal. Zu den Besonderheiten gehörten die Wintertage in Bad Wurzach, das Lager in Unteruhldingen, bei dem Hubert Zachert zum Ehrenhauptmann ernannt worden war, das Fanfarenfest in Kißlegg sowie die Ritterspiele in Horb, bei dem die Seehaufen-Schützen so ziemlich alle Preise und Plätze abgeräumt hatten, die zu vergeben waren.

Das Peter-und-Paul-Fest in Deggenhausertal sei ausbaufähig, meinte Huster, das 20-jährige Bestehen des Seehaufen wurde intern gefeiert. Am neu erarbeiteten Konzept könne noch gefeilt werden, aber man sei stolz, dass man flexibel mit dem großen Potenzial an Mitgliedern reagieren könne, wie bei Doppelveranstaltungen. "Wir stellen als Verein etwas dar und sind auf dem richtigen Weg", zog er Bilanz.

Erfolgreich war auch Säckelmeisterin Manuela Bürger, die ein erwirtschaftetes Plus in die Geldtruhe des Vereins legen und auch die Rate für das Lager zahlen konnte.

Applaus und eine 10-Jahre-Verdienstplakette gab es für Simon Beier, Lena Borontschuk, Julian Huster, Jannik Isele und Daniel Pap, die anlässlich ihrer Volljährigkeit Mitglieder wurden. Für zehnjährige Treue zum Verein wurde Melitta Laubheimer geehrt, die sich nicht vor der Arbeit scheue, sagte Thomas Pawlowski.

Der Seehaufen ist in der Region sehr präsent; nun wirken einige Mitglieder auch noch als Komparsen bei einem in der Schweiz gedrehten Film über den Reformator Zwingli mit, ein Zeitgenosse Luthers, mit.

Weitere Themen wie Datenschutz wurden besprochen. Der Vorstand will ein Konzept für Mitgliedsbeiträge für über 60-Jährige aus Versicherungsgründen erstellen und die Versammlung stimmte für die Organisation eines Waffendrills auf dem Truppenübungsplatz in Weingarten, ein Übungswochenende mit mittelalterlichen Waffen, dessen Erlös an eine soziale Einrichtung gehen soll. Das Vorhaben stellten Thomas Knebel und Roland Borontschuk vor, die im Vorfeld schon alles Wichtige abgeklärt hatten.

Nachhaltigkeit war ebenfalls Thema: Martina Pap nimmt nicht mehr benötigte mittelalterliche Kinderkleider zur Weitergabe für Auftritte entgegen. Mit seinen Gedanken über sein erstes "aufregendes Jahr mit vielen Aufs und Abs" und den Entschluss, sich wieder mehr auf die Anfänge des Seehaufens zu besinnen, schloss Thomas Pawlowski die Sitzung.

Der Vorstand

Vorsitzender des Seehaufens ist Wolfgang Pawlowski, sein Stellvertreter Rolf Weißenrieder, Schriftführerin Karin Huster, Kassiererin Manuela Bürger. Beisitzer sind Michaela Avanzini, Roland Borontschuk und Colja Hummel (neu), Fähnrich ist OliverHalder, Zeugmeister Rolf Auer, Sudelmeister (Koch) Willi Kiesle, Kellermeister Wolfgang Helfen. Kassenprüfer sind Klara Mark und Melitta Laubheimer.

