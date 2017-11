Deggenhausertal Gruselspaß bei Halloween-Party in Wittenhofen

Die Halloween-Party des Fördervereins des Musikvereins Homberg-Limpach in der Alfons-Schmidmeister-Halle war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg.

Hunderte Gäste haben gemeinsam in der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen Halloween gefeiert. Die Party des Fördervereins des MV Homberg-Limpach war schon um kurz vor 23 Uhr so voll, dass erst mal keine Gäste mehr in die Halle gelassen wurden. "Wenn die Veranstaltung schon so früh ausverkauft ist, macht uns das natürlich sehr zufrieden", sagt Hauptorganisatorin Michaela Bodenmüller. Drinnen tanzten die Gäste ausgelassen zur Musik von Coverband und DJ. In diesem Jahr wurde zum zweiten Mal die Band "Crash" engagiert. Der Mix aus Oldies, Partyhits und neueren Liedern kam bei den Feiernden sehr gut an. "Ich war letztes Jahr schon da und fand die Band super. Auch jetzt gefällt mir die Musik richtig gut", so Besucherin Clarissa Rüger.

An vier verschiedenen Bars im Grusellook gab es eine große Auswahl an Getränken. Auch der Rest der Alfons-Schmidmeister-Halle war für die Party schaurig dekoriert worden. So eine aufwendige Veranstaltung zu organisieren, bedeutet viel Arbeit. "Wir beginnen immer direkt nach unserem Sommerfest im August mit der Vorbereitung", erklärt Michaela Bodenmüller. Jaqueline Jochum kommt seit mehreren Jahren immer wieder gern auf die Fete: "Mir gefällt, dass man viele bekannte Gesichter aus der Region trifft. Das macht Spaß." Verkleidet war allerdings nur die Hälfte der Partygäste. Unter denen, die sich gruselig zurechtgemacht hatten, waren vor allem Totenkopf-Makeup und falsche Wunden beliebt. Einige der Feiernden hatten sich kreative Kostüme, wie ein Shirt mit falscher Rückenbehaarung oder blutverschmierte OP-Kittel ausgedacht.